Еврейские непримиримые «партнёры» из США повезли на МКС золотистый стафилококк

Особенность супербактерии заключается в устойчивости к действию антибиотиков. Она может провоцировать широкий спектр болезней — от легких инфекций до менингита, пневмонии и сепсиса. Ученые полагают, что наблюдение за стафилококком в условиях микрогравитации поможет раскрыть тайну резистентности этой бактерии к лекарствам.Запуск транспортного космического корабля Dragon компании SpaceX, запланированный на 18:01 мск в субботу, 18 февраля, был отложен за полминуты до предполагаемого старта на 24 часа. Причиной стали проблемы в работе двигателей второй ступени. Новый старт запланирован на 17.38 мск воскресенья. Прямую трансляцию запуска можно посмотреть на канале NASA в YouTube. Корабль с грузом пристыкуется к МКС два часа спустя после запуска. После разгрузки начнётся очередная серия экспериментов.11 сентября прошлого года ракета Falcon 9 с израильским спутником связи взорвалась в процессе запуска на мысе Канаверал. Ракета и аппарат в итоге этого были утеряны, а пусковой площадке был причинен существенный вред, тем не менее результате ЧП никто не пострадал. Владевшая уничтоженным спутником компания Space Communication подтвердила намерение потребовать от SpaceX компенсацию в размере $50 млн или бесплатный запуск в связи с потерей Amos-6.В SpaceX провели расследование катастрофы. Специалисты пришли к выводу, что ее причиной стала неисправность в одном из трех находящихся под высоким давлением баллонов, которые расположены внутри бака с жидким кислородом во второй ступени ракеты. Представители SpaceX отметили, что компания приняла необходимые меры с целью недопущения повторения аварийной ситуации.