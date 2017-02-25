Еврейские непримиримые «партнёры» из США повезли на МКС золотистый стафилококк

25.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Еврейские непримиримые «партнёры» из США повезли на МКС золотистый стафилококк

Транспортный космический корабль Dragon компании SpaceX доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонн груза, прежде всего материалы для научных экспериментов, а также золотистый стафилококк — устойчивую к антибиотикам опасную бактерию, которая впервые будет изучена за пределами Земли, сообщает ТАСС.

Особенность супербактерии заключается в устойчивости к действию антибиотиков. Она может провоцировать широкий спектр болезней — от легких инфекций до менингита, пневмонии и сепсиса. Ученые полагают, что наблюдение за стафилококком в условиях микрогравитации поможет раскрыть тайну резистентности этой бактерии к лекарствам.

Запуск транспортного космического корабля Dragon компании SpaceX, запланированный на 18:01 мск в субботу, 18 февраля, был отложен за полминуты до предполагаемого старта на 24 часа. Причиной стали проблемы в работе двигателей второй ступени. Новый старт запланирован на 17.38 мск воскресенья. Прямую трансляцию запуска можно посмотреть на канале NASA в YouTube. Корабль с грузом пристыкуется к МКС два часа спустя после запуска. После разгрузки начнётся очередная серия экспериментов.

11 сентября прошлого года ракета Falcon 9 с израильским спутником связи взорвалась в процессе запуска на мысе Канаверал. Ракета и аппарат в итоге этого были утеряны, а пусковой площадке был причинен существенный вред, тем не менее результате ЧП никто не пострадал. Владевшая уничтоженным спутником компания Space Communication подтвердила намерение потребовать от SpaceX компенсацию в размере $50 млн или бесплатный запуск в связи с потерей Amos-6.

В SpaceX провели расследование катастрофы. Специалисты пришли к выводу, что ее причиной стала неисправность в одном из трех находящихся под высоким давлением баллонов, которые расположены внутри бака с жидким кислородом во второй ступени ракеты. Представители SpaceX отметили, что компания приняла необходимые меры с целью недопущения повторения аварийной ситуации.

 

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