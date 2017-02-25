Групповой этап в 3-й группе всероссийских соревнований по хоккею с мячом подошёл к концу

В финальную часть состязаний абаканская команда «Саяны» шагнула с первого места в 3-й группе. Последним испытанием на пути в Сыктывкар стал хабаровский «СКА-Нефтяник-2».

Первая игра в Хабаровске и… 0:15. Да, 0:15. Говоря откровенно, в истории обеих команд случившееся – не такой частый случай. Чтобы так проиграть и так выиграть... Что тут сказать? Но от факта не убежишь, уже после первого тайма на табло горело: «0:7», не произошло заметных перемен и после второго. На протяжении всего матча блистал Максим Василенко (25, 54, 80, 87), дублем поддержали победный настрой Фёдор Розвезев (11, 39) и Дмитрий Сафуллин (20, 52). Подключились к общему процессу Олег Селивёрсткин (28), Евгений Ткачук (30), Максим Бовт (38), Андрей Хлюпин (61), Николай Верещагин (63), Андрей Ануфриенко (66, с пен.), Игорь Головин (89).

И всё ж возможности размочить счёт у хозяев льда были. Выходил на 12-метровую отметку Евгений Палкин на 18-й минуте, удар – вратарь на месте, на 76-й пытался быть точным Алексей Воробьёв, но мимо ворот.

В повторной игре пенальти хабаровчане реализовали усилиями Юрий Бондаренко на 58-й минуте, однако от разгрома это не спасло. Мы забивали и до, и после. И вновь после первой половины встречи было 0:7. На сей раз разошёлся по полной программе Дмитрий Сафуллин (40, 43, 77, 84), бросил свои бомбардирские порывы на лёд стадиона «Ерофей» Александр Захваткин (20, 57). Полноценно поучаствовали в празднике спорта Максим Бовт (26), Дмитрий Бутаков (29), Евгений Ткачук (33), Андрей Ануфриенко (37) и Фёдор Розвезев (65). 1:11 – такая вот завершающая точка в этой истории. Впрочем, запятая. Для абаканцев-то – точно, впереди – финальный турнир, который пройдёт в Сыктывкаре с 1-го по 9 марта.

Результаты других игр, прошедших 24 и 25февраля: «Кузбасс-2» – «Сибсельмаш-2» (7:7, 5:4), «Байкал-Энергия-2» – «Енисей-2» (4:11, 1:12).

КРУГОВОЙ ТУРНИР

26 ноября 2016 г. − 1 марта 2017 г.

Группа 1 И В Н П М О

1. «Строитель» (Сыктывкар) 28 24 0 4 175 – 70 72

2. «Мурман» (Мурманск) 28 23 1 4 157 – 44 70

3. «Зоркий» (Красногорск) 28 22 1 5 150 – 65 67

4. «Волга-Черемшан» (Ульяновск) 28 8 4 16 100 – 131 28

5. «Крылатское-Динамо» (Москва) 26 8 1 17 123 – 213 25

6. «Старт-2» (Нижний Новгород) 28 8 1 19 106 – 124 25

7. «Родина-2» (Киров) 28 7 2 19 91 – 144 23

8. «Водник-2» (Архангельск) 26 4 2 20 71 – 182 14

КРУГОВОЙ ТУРНИР

30 ноября 2016 г. – 22 февраля 2017 г.

Группа 2 И В Н П М О

1. «Акжайык» (Уральск) 24 16 1 7 125 – 94 49

2. «Знамя-Удмуртия» (Воткинск) 24 15 3 6 125 – 88 48

3. «Маяк» (Краснотурьинск) 24 15 2 7 143 – 102 47

4. «Локомотив» (Оренбург) 24 11 2 11 112 – 112 35

5. «Никельщик» (Верхний Уфалей) 24 8 5 11 100 – 110 29

6. «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 24 7 0 17 101 – 140 21

7. «Динамо-Казань-2» (Казань) 24 4 3 17 102 – 162 15

КРУГОВОЙ ТУРНИР

22 ноября 2016 г − 25 февраля 2017 г.

Группа 3 И В Н П М О

1. «Саяны» (Абакан) 28 26 1 1 201 – 57 79

2. «Енисей-2» (Красноярск) 28 21 2 5 224 – 81 65

3. «Восток» (Арсеньев) 28 16 1 11 156 – 136 49

4. «Кузбасс-2» (Кемерово) 28 11 5 12 136 – 152 38

5. «СКА-Нефтяник-2» Хабаровск) 28 10 2 16 119 – 181 32

6. «Байкал-Энергия-2» Иркутск) 28 7 3 18 100 – 198 24

7. «Сибсельмаш-2» Новосибирск) 28 6 2 20 106 – 147 20

8. «Надежда» (Биробиджан) 28 6 2 20 105 – 195 20

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