Групповой этап в 3-й группе всероссийских соревнований по хоккею с мячом подошёл к концу

25.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В финальную часть состязаний абаканская команда «Саяны» шагнула с первого места в 3-й группе. Последним испытанием на пути в Сыктывкар стал хабаровский «СКА-Нефтяник-2».

Первая игра в Хабаровске и… 0:15. Да, 0:15. Говоря откровенно, в истории обеих команд случившееся – не такой частый случай. Чтобы так проиграть и так выиграть... Что тут сказать? Но от факта не убежишь, уже после первого тайма на табло горело: «0:7», не произошло заметных перемен и после второго. На протяжении всего матча блистал Максим Василенко (25, 54, 80, 87), дублем поддержали победный настрой Фёдор Розвезев (11, 39) и Дмитрий Сафуллин (20, 52). Подключились к общему процессу Олег Селивёрсткин (28), Евгений Ткачук (30), Максим Бовт (38), Андрей Хлюпин (61), Николай Верещагин (63), Андрей Ануфриенко (66, с пен.), Игорь Головин (89).

И всё ж возможности размочить счёт у хозяев льда были. Выходил на 12-метровую отметку Евгений Палкин на 18-й минуте, удар – вратарь на месте, на 76-й пытался быть точным Алексей Воробьёв, но мимо ворот.

В повторной игре пенальти хабаровчане реализовали усилиями Юрий Бондаренко на 58-й минуте, однако от разгрома это не спасло. Мы забивали и до, и после. И вновь после первой половины встречи было 0:7. На сей раз разошёлся по полной программе Дмитрий Сафуллин (40, 43, 77, 84), бросил свои бомбардирские порывы на лёд стадиона «Ерофей» Александр Захваткин (20, 57). Полноценно поучаствовали в празднике спорта Максим Бовт (26), Дмитрий Бутаков (29), Евгений Ткачук (33), Андрей Ануфриенко (37) и Фёдор Розвезев (65). 1:11 – такая вот завершающая точка в этой истории. Впрочем, запятая. Для абаканцев-то – точно, впереди – финальный турнир, который пройдёт в Сыктывкаре с 1-го по 9 марта.

Результаты других игр, прошедших 24 и 25февраля: «Кузбасс-2» – «Сибсельмаш-2» (7:7, 5:4), «Байкал-Энергия-2» – «Енисей-2» (4:11, 1:12).

 КРУГОВОЙ ТУРНИР

26 ноября 2016 г. − 1 марта 2017 г.

Группа 1                                              И         В         Н         П               М                 О

1. «Строитель» (Сыктывкар)              28        24        0          4          175 – 70          72

2. «Мурман» (Мурманск)                     28        23        1          4          157 – 44          70

3. «Зоркий» (Красногорск)                  28        22        1          5          150 – 65          67

4. «Волга-Черемшан» (Ульяновск)     28        8          4          16        100 – 131        28

5. «Крылатское-Динамо» (Москва)     26        8          1          17        123 – 213        25

6. «Старт-2» (Нижний Новгород)        28        8          1          19        106 – 124        25

7. «Родина-2» (Киров)                         28        7          2          19        91 – 144          23

8. «Водник-2» (Архангельск)               26        4          2          20        71 – 182          14

 

КРУГОВОЙ ТУРНИР

30 ноября 2016 г. – 22 февраля 2017 г.

Группа 2                                                   И         В         Н         П               М                 О

1. «Акжайык» (Уральск)                          24        16        1          7          125 – 94           49

2. «Знамя-Удмуртия» (Воткинск)           24        15        3          6          125 – 88           48

3. «Маяк» (Краснотурьинск)                   24        15        2          7          143 – 102         47

4. «Локомотив» (Оренбург)                    24        11        2          11        112 – 112          35

5. «Никельщик» (Верхний Уфалей)        24        8          5          11        100 – 110          29

6. «СКА-Свердловск» (Екатеринбург)    24        7          0          17        101 – 140          21

7. «Динамо-Казань-2» (Казань)              24        4          3          17         102 – 162         15

  

КРУГОВОЙ ТУРНИР

22 ноября 2016 г − 25 февраля 2017 г.

Группа 3                                              И          В         Н         П               М                О

1. «Саяны» (Абакан)                          28        26        1          1          201 – 57          79

2. «Енисей-2» (Красноярск)               28        21        2          5          224 – 81          65

3. «Восток» (Арсеньев)                       28        16        1          11        156 – 136        49

4. «Кузбасс-2» (Кемерово)                 28        11        5          12        136 – 152        38

5. «СКА-Нефтяник-2» Хабаровск)      28        10        2          16        119 – 181        32

6. «Байкал-Энергия-2» Иркутск)        28        7          3          18        100 – 198        24

7. «Сибсельмаш-2» Новосибирск)     28        6          2          20        106 – 147        20

8. «Надежда» (Биробиджан)               28        6          2          20        105 – 195        20

 

 

 

 

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