Каратели ВСУ перебросили спецназ, готовятся к нападениям и корректируют огонь с БПЛА

25.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Комментарии к записи Каратели ВСУ перебросили спецназ, готовятся к нападениям и корректируют огонь с БПЛА отключены
Каратели ВСУ перебросили спецназ, готовятся к нападениям и корректируют огонь с БПЛА

ВСУ, нарушая Минские соглашения, продолжают разведывательные операции у линии соприкосновения, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Выявлено, что ночью 23 и утром 24 февраля был совершен запуск БПЛА из зоны ответственности 14-й бригады ВСУ. Разведка велась с целью корректировки огня артиллерии и танков», — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«В район населенного пункта Попасная отмечено прибытие в зону ответственности 24-й бригады ВСУ разведывательного подразделения 73-го центра специальных операций для ведения разведки и организации диверсий», — добавил подполковник.

Также он отметил, что в районе населенного пункта Новолуганское, который находится в зоне ответственности 54-й бригады ВСУ, подтверждается присутствие подразделения 46-го отдельного батальона специального назначения.

«Задача подразделения — проведение диверсионно-разведывательной деятельности в населенных пунктах, находящихся у линии боевого соприкосновения войск», — уточнил представитель оборонного ведомства Республики.

«По всей видимости, Киев не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает дальнейшую эскалацию конфликта в Донбассе. Украинской власти наплевать на мирные договоренности, принятые в Минске. Она желает только кровопролития, дабы загладить все свои необдуманные решения по развалу страны», — резюмировал Марочко.

Он добавил, что Народная милиция ЛНР, несмотря на постоянные провокации со стороны украинских военных, соблюдает взятые на себя обязательства по возвращению мира в Донбасс.

«Наши подразделения непрерывно несут боевое дежурство, постоянно проводят занятия по боевой подготовке с целью поддержания высокой боеготовности для противостояния любой агрессии с украинской стороны», — заверил подполковник.

«На следующей неделе в подразделениях запланированы занятия по тактической и огневой подготовке, а также боевые стрельбы танковых и мотострелковых взводов. Особое внимание будет сосредоточено на оттачивании мастерства снайперских двоек и совершенствование учебно-материальной базы», — добавил он.

 

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