Краснодарские аграрии перешли на отечественные сорта зерновых

По данным Минсельхоза Краснодарского края, аграрии Кубани полностью перешли на отечественные сорта зерновых культур. Также ведомство сообщает, что за пять лет регион почти в 2 раза увеличил производство семян кукурузы.

По подсчетам специалистов, объем произведенных за 2016 год семян кукурузы превысил 21 тысячу тонн. Это почти в 2 раза больше, чем показатель 2011 года. Такие объемы производства позволяют засеять отечественной кукурузой более чем 250 тысяч гектаров.

Министерство отмечает, что в настоящий момент регион имеет возможность засевать 100% своих полей семенами кукурузы и сои отечественного производства. Пока аграрии Кубани в некоторых случаях выбирают импортные посадочные материалы. Специалисты ведомства связывают это в том числе со слабой информированностью о новых сортах российской селекции и потенциале новых сортов и гибридов. Тем не менее, по данным краевого Минсельхоза, кубанские аграрии уже сейчас почти полностью перешли на российские сорта зерновых культур.