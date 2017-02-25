На конференции с Трампом сорвали готовящуюся провокацию с флагами России

25.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
На конференции с Трампом сорвали готовящуюся провокацию с флагами России

Организаторы консервативной конференции в пригороде Вашингтона, на которой в пятницу выступил президент США Дональд Трамп, сорвали провокацию с использованием российских флагов, сообщило издание Washington Examiner.

По его данным, группа людей намеревалась пронести в зал и поднять российские флажки с именем Трампа во время его выступления.

Как отмечается, «флажки были конфискованы», даже несмотря на то, что к тому моменту уже были вынесены из аудитории.

Издание не располагает сведениями о том, кто именно собирался устроить провокацию. Один из участников акции, не назвавший своего имени, сообщил, что «флажки, к сожалению, были конфискованы».

«Затем я встал во время выступления президента и назвал его фашистом. После этого меня вывели из зала и запретили входить обратно», — сказал он.

На конференции с Трампом сорвали готовящуюся провокацию с флагами России

 

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