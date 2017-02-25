Под Тюменью запустили производство мясных полуфабрикатов

В Тюменской области открылся цех убоя и переработки мяса крупного рогатого скота. На предприятии будут производить полуфабрикаты, в том числе фарш, гуляш, вырезку, котлеты, купаты, пельмени, манты и хинкали. Новое производство запустили в селе Зиново Ялуторовского района.

Реализовало инвестиционный проект предприятие ООО «Дружба-Нива», при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. В общей сложности в создание цеха убоя и переработки мыса крупного рогатого скота инвестировано восемь миллионов рублей.

Производственные мощности цеха позволяют ежедневно перерабатывать порядка пяти тонн говядины. Также ежедневно предприятие сможет выпускать порядка двух тонн различных полуфабрикатов. В цехе открыто 10 рабочих мест. Специалисты отмечают, что открытие новго объекта для Ялуторовского района важное событие, способное поддержать развитие личных подсобных хозяйств в окрестных поселениях.