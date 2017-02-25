Провокация против России: Поляки и британцы ищут следы взрывчатки на самолете Качиньского

Польская прокуратура,занимающаяся расследованием авиакатастрофы президентского самолета под Смоленском, все еще надеется подтвердить версию о взрыве лайнера — теперь с помощью английских экспертов из лаборатории Forensic Explosives Laboratory.

Британские специалисты изучат «следы взрывчатых веществ» на образцах, собранных на месте катастрофы, сообщает Радио Польша.

По словам представителей прокуратуры, авторитетная Forensic Explosives Laboratory должна обеспечить следствию научную поддержку. Уточняется, что заключения британцев будут безоценочными и коснутся исключительно лабораторных результатов.

Напомним, правительственный самолет Ту-154 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту находились 96 человек, среди которых были представители высшего руководства Польши, включая президента Леха Качиньского и его супругу, направлявшиеся на мемориальные мероприятия в Катынь. Все пассажиры и экипаж погибли.