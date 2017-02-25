Саранский производитель оптоволокна обеспечит продукцией всю Россию

Саранское предприятие по выпуску оптоволокна выходит на промышленные масштабы производства. Импортозамещающий проект реализует компания «Оптоволоконные системы». На наращивание объемов производства потратят порядка 3,5 миллиардов рублей. Предприятие получило сертификат соответствия ключевым международным стандартам.

Представители компании сообщают, что «Оптоволоконные системы» уже экспортировали более 200 тысяч километров оптического волокна в страны Азии и Евросоюза. Торговыми партнерами предприятия стали в том числе компании, входящие в топ-10 крупнейших производителей оптоволоконной продукции в Китае. Сейчас саранский производитель заключил еще ряд долгосрочных контрактов на экспорт оптоволокна.

Отметим, саранское производство оптического волокна для телекоммуникаций открылось в сентябре 2015 года и стало первым в стране. К концу прошлого года на заводе ежемесячно изготавливали более 100 тысяч километров оптоволокна. Однако стоит отметить, что это количество продукции покрывает только четверть потребностей российского рынка. Добавим, ранее необходимое России оптическое волокно импортировалось из-за рубежа. После реализации проекта годовая мощность завода составит 2,4 километров оптоволокна.

По мнению специалистов «РОСНАНО», задача импортозамещения является ключевой для телекоммуникации как стратегически важной для России отрасли.