Сирия: Турция взяла Эль-Баб, цели операции «Щит Ефрата» достигнуты





Генштаб Турции объявил, что с занятием Аль-Баба, начавшаяся в конце августа 2016 года операция "Щит Евфрата" достигла своих целей.



1. Заявление совпало с окончательным освобождением Аль-Баба от боевиков Халифата, которые после нескольких месяцев успешной обороны, все же отступили из города, дабы избежать полного разгрома. В качестве эпилога к битве за Аль-Баб, которая продолжалась 4 месяца, сегодня турецкие войска и подконтрольные им боевики ССА заняли Кабайсин и Бзаа. Эти города так же не удавалось отбить в ходе многочисленных попыток штурма и заняты они были лишь после того, как боевики отступили на восток. Тем не менее, результат налицо - пусть и с серьезным запозданием, турецкая армия и подконтрольные ей боевики смогла решить поставленные политическим руководством задачи. Ошибки в планировании операций и подготовке механизированных соединений, конечно будут серьезно изучаться турецкими военными, а некоторые орг.выводы последовали еще после первого провального штурма Аль-Баба. Война в Сирии для турецкой армии начиналась как легкая прогулка, но халифатчики и курды довольно быстро объяснили, что и одну из сильнейших армий НАТО тут найдут чем удивить. Сгоревшие М-60 и "Леопарды" вокруг Аль-Баба более чем наглядно демонстрировали, к чему приводит недооценка противника и чрезмерный оптимизм.



2. Примечательным моментом является отсутствие упоминания Ракки и Манбиджа в заявлении Хулуси Акара. Ранее, Эрдоган и другие высокопоставленные турецкие функционеры, не раз заявляли, что целями Турции являются Аль-Баб, Манбидж и Ракка. Теперь же главной целью был объявлен только Аль-Баб. Оставшийся под SDF Манбидж и Ракка, оказались выведены за скобки текущих военно-политических задач, так как обстановка не совсем благоприятствует реализации амбициозных целей. Чтобы взять Манбидж, надо осуществлять прямое вторжение на территорию Рожавы, что может потребовать ввода в бой 2-3 механизированных и 4-5 мотопехотных бригад (ибо в текущей группировке, нет гарантий военного успеха, что уже показали бои между SDF/YPG и ССА в районе Таль-Рифата), а так же создаст серьезные проблемы в отношениях Турции и США. Это же касается и штурма Ракки. Наступать на нее с севера можно лишь через курдские территории (где уже развернуты несколько военных баз США, а так же действует несколько сотен американских военных), а коридор вдоль южного берега Евфрата скоро захлопнет сирийская армия, продолжающая наступлнение к северу от Дейр-Хафира. Россия на днях даже предложила американцам совместные операции по овладению столицей Халифата. Для Турции в этих раскладах нет места, чему во многом она сама виной, так как слишком долго провозилась с Аль-Бабом. Впрочем, нельзя исключать варианта, что разделавшись с Халифатом в северной Сирии, Эрдоган более плотно займется сирийскими курдами, расширение территории которых и было главным мотиватором ввода турецких войск на территорию Сирии. В качестве альтернативы, возможно участие Турции в каких-то американских или российских оперативных схемах, что будет являться предметом переговоров Эрдогана с Кремлем и Вашингтоном, где он будет стремиться выставить себя более ценным союзником, нежели курды.



3. В отношении нахождения турецких войск в северной Сирии, то они конечно сейчас из нее не уйдут, а Россия и Иран, конечно, не будут требовать вывода турецких войск, так как турки фактически отсекают Африн от Рожавы и блокируют планы по созданию сирийского Курдистана, а так же придерживают часть "зеленых" боевиков, что развязывает Асаду руки для операций на других направлениях. Турция в обмен получает возможность существенно влиять на решение курдского вопроса и сохраняет право голоса в обсуждении послевоенного устройства Сирии. В том или ином виде, турецкое влияние в треугольнике Азаз-Джараблус-Аль-Баб сохранится как минимум до конца активных боевых действий в Сирии и принятия новой конституции. На данном этапе турки планируют налаживать мирную жизнь на контролируемых территориях. Дальнейшие планы будут по всей видимости согласованы во время предстоящего визита Эрдогана в Москву, где будут обсуждаться как вопросы политического урегулирования, так и возможные планы совместных действий против Халифата и общего военно-технического сотрудничества (включая вопрос поставок российских систем С-400).



В целом, несмотря на многочисленные ошибки, проволочки, излишние потери и хаотичные метания, операция "Щит Евфрата" оказалась для Турции достаточно удачной и позволила ей выпутаться из очень щекотливой ситуации, в которую она попала по вине Эрдогана. Проблемы в ее осуществлении забудутся, а результат останется.



Разумеется, за возможность встать на путь исправления, Турции пришлось существенно заплатить, причем извинения Эрдогана были далеко не самым ценным элементом платы за право влезить в северную Сирию. Эрдогану пришлось согласиться с тем, что Алеппо у "зеленых" отберут и что ему придется придерживать часть боевиков, пока Асад и его союзники будут выигрывать главную битву войны. Ему так же пришлось содействовать капитуляции части анклавов в центральной Сирии, а так же способствовать размежеванию "умеренных" и "неумеренных" террористов, делая то, против чего активно выступали США.

В конечном итоге, Эрдоган под давлением обстоятельств (Российских Иранских партнёров и недостаточной поддержке глобалистов прим. РуАН) был вынужден отказаться от политики, которую он проводил с января 2011 по июль 2016 года. Все это привело к серьезному перераспределению баланса сил в пользу Асада и российско-иранской коалиции. Щит "Евфрата" стал важным шагом на пути исправления совершенных Турцией ошибок, но было бы наивно думать, что это решит все внешние и внутренние проблемы Эрдогана.

