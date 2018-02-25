Стало известно, когда поднимут пенсионный возраст

Количество обсуждений, связанных с пенсионным возрастом, а именно надобностью его повышения, продолжает оставаться внушительным. Российские граждане с замиранием сердца ожидают соответствующих решений со стороны государства. Пока же обходится без конкретики.

На сегодняшний день Кремль и правительство совершенно абстрагировались даже от обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста. Ничего удивительного в этом нет, если учесть то обстоятельство, что меньше месяца остается до президентских выборов. Однако экономисты и источники во властных структурах уверяют, что на самом деле решение уже принято, но широкой огласке оно будет предано чуть позже.

Специалисты дают понять, что высшие российские государственные деятели признали, что избежать повышения пенсионного возраста в обозримом будущем никак не удастся. Они до последнего откладывали разрешение этого вопроса, но в какой-то момент осознали, что дальше тянуть уже нельзя. Ведь бюджет в нашей стране не резиновый и может произойти так, что денег на исполнение социальных обязательств попросту не останется.

Уточняется, что процесс повышения возраста выхода на пенсию может быть запущен уже в 2019 году. Сейчас по этому поводу ведутся дискуссии на самом разном уровне. Конкретных параметров повышения пенсионного возраста власти пока не раскрывают, но из неофициальных данных следует, что этот процесс займет несколько лет. Дело в том, что правительство и президент договорились о том, что нельзя шокировать граждан страны резким повышением пенсионного возраста.

В планы властей входит доведение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Впрочем, окончательные параметры будут утверждены позже.

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