Только для своих: журналистов фейковых CNN и The New York Times изгнали из брифинга в Белом доме

Собравшимся в Белом доме на брифинг для прессы объявили, что в традиционном формате он не состоится. Пресс-секретарь Шон Спайсер проведёт беседу с журналистами, которые получили специальные приглашения, а остальным было предложено дождаться стенограммы. Позднее стало известно, что в список приглашённых не попали журналисты телеканала CNN, газет The New York Times и Los Angeles Times, а также новостного портала Politico. Агентство Associated Press и журнал Time бойкотировали встречу. Ассоциация корреспондентов Белого дома заявила о своём протесте. СМИ отмечают, что на встречу со Спайсером не были приглашены самые ярые и последовательные критики Дональда Трампа, которые атаковали его с начала предвыборной гонки в 2015 году. Несколькими часам ранее, выступая на Конференции консервативной политической деятельности CPAС, сам Трамп с трибуны подверг жёсткой критике СМИ, которые, по его словам, распространяют фейковые новости. Он заявил, что поддерживает Первую поправку к Конституции и свободу слова, но добавил, что бесчестные медиа являются «врагами американского народа». В последние месяцы, наиболее жёсткой критике со стороны Трампа подвергались именно The New York Times и CNN. Он обвинял журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Журналисты, не получившие приглашений на встречу со Спайсером, покидают зал для брифинга. Напомним, что в январе 2017 года после инаугурации Дональда Трампа телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники заявил, что спецслужбы США располагают информацией о наличии у России компромата на 45-го президента Соединённых Штатов. После этого портал BuzzFeed опубликовал якобы принадлежащий американской разведке 35-страничный доклад, посвящённый российскому досье на политика. В нём, в частности, говорится, что Трамп «занимался извращениями» в номере московского отеля, где когда-то останавливались Барак Обама и его супруга Мишель. После этого Трамп не дал журналисту CNN задать вопрос на своей первой пресс-конференции в январе, назвав телеканал распространителем фейковых новостей.