Участник «Битвы экстрасенсов» Намтар Энзигаль считает Джулию Ванг воровкой и готов подать в суд

Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг написала и выпустила несколько лет назад книгу. Однако ее коллега экстрасенс Намтар Энзигаль обвиняет ее в плагиате и готовит иск в суд.

Джулия Ванг стала победительницей 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» в 2014 году. С того момента она сильно изменилась. Она значительно похудела и стала носить короткую стрижку. В отличие от своих коллег по проекту, ясновидящая не стала зарабатывать на своих способностях и известности. Однако недавно участник «Битвы экстрасенсов» Намтар Энзигаль обвинил ясновидящую в плагиате. Три года назад Дух Хаоса, как сама себя называет Джулия, выпустила книгу под названием «Никак. Нигде. Никогда». В ней она поделилась своими мыслями и взглядами на жизнь. Однако Намтар уверен, что большую часть материала она позаимствовала из его блогов.

Намтара задели некоторые посты в группе Джулии в соцсети, в которых опубликованы философские мысли. Экстрасенс заверил, что фразы принадлежат ему. Журналистам некромант рассказал, что в своей книге Ванг использовала творчество по меньшей мере трех человек. «Что касается моих работ, она использовала цитаты периода 2010-2013 годов, которые были опубликованы в моих группах, посвященных философии и оккультизму. Их она в свое время сама же помогала модерировать», — пояснил он. Энзигаль на данный момент собирает доказательства своей правоты: делает скриншоты своих публикаций в соцсетях и выдержки из книги Джулии.

Экстрасенс признался, что вместе с другими эзотериками, у которых Ванг позаимствовала цитаты, собирается подавать коллективный иск в суд. Намтар утверждает, что сначала все хотел решить мирным путем, но Джулия не захотела с ним общаться и занесла его в «черный список» в соцсетях. Так как поговорить им не удалось, Энзигаль намерен решить это дело в суде, об этом он сообщил сайту rostov.kp.ru.



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