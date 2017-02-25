Украинские каратели захватили объекты Донецкой фильтровальной станции

25.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Комментарии к записи Украинские каратели захватили объекты Донецкой фильтровальной станции отключены

Украинские каратели захватили объекты Донецкой фильтровальной станции

Украинские силовики захватили фильтровальную станцию под Донецком, с территории которой затем вели огонь в направлении самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Сегодня ночью украинская сторона в нарушение всех договоренностей и взятых на себя обязательств захватила объекты Донецкой фильтровальной станции для ведения с ее территории провокационного огня по нашим позициям", — заявил Басурин.

По его словам, из помещений станции силовики вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ополчения и жилым районам Ясиноватой и Спартака.

Басурин также добавил, что станцию захватили боевики из радикальных националистических подразделений, которые "развязывают новый виток боевых действий на Донбассе".

 

Украинские каратели захватили объекты Донецкой фильтровальной станции

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 154 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
68, за 0,229