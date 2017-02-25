Устюгов завоевал «золото» в скиатлоне на чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов стал чемпионом в скиатлоне на чемпионате мира, который проходит в Лахти. Дистанцию в 15 километров классическим ходом плюс 15 километров свободным россиянин преодолел за 1 час 9 минут 16,7 секунды.

«Серебро» в этой дисциплине выиграл представитель Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю. Третьим стал норвежец Финн-Хоген Крог, передает РИА «Новости».

Незадолго до финиша Сундбю, ускорившись на подъеме, споткнулся и сломал палку, что позволило россиянину финишировать с отрывом, передает ТАСС.

Другие россияне – Андрей Ларьков, Александр Большунов и Александр Бессмертных – стали восьмым, 15-ым и 17-ым соответственно.

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