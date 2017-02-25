В Горбачев-фонде опровергли наличие офиса и архива в Лондоне

25.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

У Горбачев-фонда никогда не было офиса в Лондоне и он не сотрудничал с Международной ассоциацией по связям с общественностью, в помещениях которой, по утверждению британской The Guardian, якобы нашли архив фонда, об этом заявил представитель фонда Владимир Поляков.

«По крайней мере, мне это неизвестно, хотя я работаю с самого начала в фонде», – сказал Поляков РИА «Новости».

По информации The Guardian, «Автономная нация анархистов-либертарианцев», которая захватила особняк банкира из Бахрейна Абдулрахмана Альджасми, расположенный напротив Букингемского дворца в Лондоне, обнаружила там документы Горбачев-фонда.

Уточнялось, что сквоттеры якобы нашли письма от фонда различным транснациональным корпорациям с просьбой о спонсорстве. Однако компании Shell, British Airways, HSBC, BT и Virgin Hotels ответили отказом.

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