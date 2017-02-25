В Лондоне найден архив Горбачев-фонда

В одном из лондонских особняков, который находится недалеко от Букингемского дворца, был обнаружен архив Горбачев-фонда, созданного первым и последним президентом СССР, генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.

Об этом сегодня, 25 февраля, пишет британская газета Guardian.

Сообщается, что группа активистов из организации «Автономная нация анархистов-либертарианцев», которая вселяется в пустующие объекты недвижимости класса «люкс», чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных, на этот раз вселилась в семиэтажный особняк, принадлежащий банкиру из Бахрейна Абдулрахману Альджасми.

Здание стоимостью 14 млн фунтов стерлингов находится по адресу: Букингем-гейт 19. Ранее в этом здании находились офисы Международной ассоциации по связям с общественностью (International Public Relations Association). Одним из клиентов этой организации был Горбачев, пишет газета.

Вселившиеся в пустующее здание сквоттеры обнаружили в помещениях архив Горбачев-фонда, в том числе конфиденциальные документы, подписанные лично Горбачевым.

В архиве есть письма, которые Горбачев рассылал различным транснациональным корпорациям с просьбой спонсировать инициативы, выдвигаемые фондом.

В частности, есть письма в компании Shell, British Airways, HSBC, BT и Virgin Hotels. Примечательно, что все они ответили отказом профинансировать начинания Горбачева.

Накануне, 24 февраля, лондонский суд выдал ордер на выселение активистов из этого здания.