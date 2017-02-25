В Раде объявили борьбу против ростовщиков из МВФ 

В Верховной раде Украины хотят установить мораторий на заключение меморандумов, договоров и соглашений с МВФ.

Соответствующий законопроект зарегистрирован сегодня, его авторами являются нардеп от пропрезидентской фракции Сергей Каплин и председатель Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко.

Комментируя свою законотворческую инициативу, Сергей Каплин напомнил, что за 20 лет Международный валютный фонд фактически навязал Украине на своих условиях кредиты на сумму более 20 миллиардов долларов. Кроме того, он назвал сотрудничество Украины с МВФ «финансовой пирамидой» на фундаменте политической коррупции.

«Именно МВФ „крышевал” правительство Яценюка и предыдущие правительства: каждое правительство участвовало в этой финансовой пирамиде, чтобы направить деньги, чтобы отдать предыдущие», — заявил он.

В этой связи парламентарий выразил убеждение, что его законопроект является «первой ласточкой» в борьбе против МВФ.