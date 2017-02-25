В Таллине отметили День «независимости» факельным шествием нацистов и парадом американских военных

Эстония отмечает День независимости в пятницу, 24 февраля. В торжественных мероприятиях приняла участие военная техника НАТО, военнослужащие США и альянса.

Боевая техника проехала по Таллину на параде. По центру эстонской столицы, в числе прочего, проехались танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

Кроме того, молодежное объединение «Синее пробуждение» провело факельное шествие. Юные националисты стартовали на площади Свободы, прошли через улицы исторического Старого города, сделали круг и вернулись к месту отправки. В шествии участвовали несколько сотен человек.

День независимости Эстонии приурочен к принятию декларации о независимости страны в 1918 году. Эта годовщина стала 99-й для страны.