В Турции задержали сотрудника американского консульства в Адане

25.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

В Турции задержали сотрудника американского консульства в Адане в Адане

В Турции задержали сотрудника американского консульства в Адане в Адане по подозрению в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает издание Hurriyet со ссылкой на источник в полиции.

Хамза Улучай работал переводчиком в консульстве в течение нескольких лет. Полицейские задержали его 22 февраля, когда он выходил из здания консульства. По данным источника, власти подозревают, что Улучай вел пропагандистскую деятельность, пытаясь привлечь на сторону РПК жителей города Мардин на юго-востоке страны.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период около 10 тысяч членов РПК.

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 20 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
74, за 2,629