В Турции задержали сотрудника американского консульства в Адане в Адане по подозрению в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает издание Hurriyet со ссылкой на источник в полиции.

Хамза Улучай работал переводчиком в консульстве в течение нескольких лет. Полицейские задержали его 22 февраля, когда он выходил из здания консульства. По данным источника, власти подозревают, что Улучай вел пропагандистскую деятельность, пытаясь привлечь на сторону РПК жителей города Мардин на юго-востоке страны.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период около 10 тысяч членов РПК.