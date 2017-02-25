В Хакасии мотоциклист врезался в столби погиб

Точное время,когда произошло ДТП неизвестно. Обнаружили погибшего 21 февраля утром.

48-летний житель хутора Верхний Сафьягов на мотоцикле врезался в электроопору и погиб. Известно, что ДТП произошло в период времени с 18:00 20 февраля до 7:40 21 февраля. Мужчина на ИЖ Юпитер 5 с боковым прицепом выехал из аала Сафьянов и направился в сторону дома. Через 2,5 километра сельчанин не справился с управлением и наехал на бетонное основание столба.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Известно, что водитель мототехники не использовал шлем, который мог спасти ему жизнь,говорят госавтоинспекторы.

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