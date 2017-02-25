ВАДА признало несостоятельность доклада Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что в докладе комиссии под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил, говорится в письме гендиректора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера.

Текст письма гендиректора МОК размещен на официальном сайте организации.«На недавнем собрании ВАДА, которое состоялось 21 февраля в Лозанне (...) организация признала, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно», – цитирует РИА «Новости» письмо.

В документе также отмечается, что ВАДА не устраивают переводы текстов, использованных в докладе.

Напомним, в начале февраля хакеры узнали о требовании МОК к Макларену предоставить доказательства вины россиян.

Кроме того, в середине января вице-премьер России Виталий Мутко отметил, что в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена есть множество фактических ошибок.

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