Ведьмы США объявили «мобилизацию» для сглаза Трампа

25.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Ведьмы США объявили «мобилизацию» для сглаза Трампа
 
Считающие себя ведьмами и практикующие колдовство американки обвинили всеобщую «мобилизацию сил», чтобы противостоять президенту Дональду Трампу. Об этом в пятницу, 24 февраля, пишет ТАСС. По данным агентства, ведьмы обратились к единомышленницам в Facebook с призывом с ночи 24 февраля начать регулярно проводить магические ритуалы, чтоб «сковать Трампа и всех тех, кто ему способствует».
 
При этом ведьмы считают, что в их нелегком начинании поможет убивающая Луна. В своих сообществах они подробно описывают «ингредиенты», необходимые для удачных ритуалов – такие как свечи, иголки, чаша воды, птичьи перья. Колдовать они собираются над неудачной фотографией Трампа, а на помощь призовут землю, воды, воздух и огонь, а также различных духов.
 
Примечательно, что крупнейшая магическая организация страны  Circle Sanctuary  участвовать в шабаше не собирается. «Нам известно об этой инициативе, но участия в ней мы принимать не будем», - рассказала ТАСС представитель ковена.
 

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