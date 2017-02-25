ВКС России начали подготовку специалистов для зенитно-ракетных систем С-500

25.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
  • ВКС России начали подготовку специалистов для зенитно-ракетных систем С-500

Подготовка специалистов для работы с перспективными зенитными ракетными комплексами С-500 впервые началась в России.

«Слушателей готовим по 11 военным специальностям, в том числе, офицеров-специалистов по эксплуатации перспективных комплексов ПВО-ПРО С-500», — заявили в военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова.

Сейчас будущие ракетчики изучают общие дисциплины, а затем уже начнут осваивать свою специализацию.

Также академия готовит командиров воинских частей для системы ракетно-космической обороны, специалистов для национального и региональных центров управления обороной, а также офицеров-исследователей, специалистов по разработке и испытанию средств противовоздушной обороны.

Воздушно-космические войска РФ ожидают появления первых образцов зенитной ракетной системы С-500 «в ближайшее время».

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