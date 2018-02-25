Владимир Путин прояснил будущее пенсий

Пенсионная тематика сегодня находится в центре внимания большого количества граждан. Это связано с нестабильной ситуацией в экономике России, которая в той или иной мере сказывается на материальном состоянии отечественных пенсионеров.

В первую очередь российские пенсионеры хотят знать, каким образом будет трансформироваться пенсионная система и на что им вообще в будущем можно рассчитывать. К слову сказать, в последнее время в прессе появилось множество сообщений о том, что пенсии в их привычном виде могут уйти в прошлое, а им на смену придут адресные выплаты, затрагивающих только тех россиян, которые действительно нуждаются в помощи.

Официальных комментариев по этому поводу длительное время не было. Это обстоятельство создавало почву для распространения недостоверных сообщений. Из них следовало, что людям и вовсе могут прекратить выплачивать пенсии. В качестве примера приводилась ситуация с работающими пенсионерами, которым с 2016 года больше не производят индексацию пенсий.

Лишь недавно президент России Владимир Путин выступил с объяснением сложившейся ситуации, а также заглянул в будущее. Он заверил всех интересующихся, что пенсии и другие социальные пособия будут выплачиваться в полном объеме. Глава государства указал на то, что деньги в бюджете страны на эти цели зарезервированы. Таким образом он постарался успокоить пенсионеров, которые из любой ситуации могут сделать для себя негативные выводы.

Тем временем нужно признать, что власти нашей страны всеми силами экономят бюджетные ресурсы. Социальная сфера в этом отношении страдает не меньше остальных. Вскоре должно быть озвучено решение по повышению пенсионного возраста.

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