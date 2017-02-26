Хоккеисты «Саяны-Хакасия» разгромили «Нефтяник-2» из Хабаровска

Наши спортсмены одолели хабаровчан со счетом 11:1

На 11-й минуте Федор Розвезев с передачи Матвея Азаренко открыл счет, сообщает пресс-служба минспорта РХ

Хабаровчане имели возможность сравнять счет, но удар Евгения Палкина с 12-метровой отметки отразил вратарь "Саян" Сергей Саблин. Тут же усилиями Дмитрия Сафуллина "Саяны" изменили счет до 2:0, а еще через пять минут Максим Василенко с передачи Евгения Ткачука забил третий мяч, после чего хозяева до конца тайма пропустили еще четыре мяча в свои ворота.

На 28-й минуте отличился Олег Селиверсткин, на 30-й - Евгений Ткачук с передачи Андрея Ануфриенко. Подвели итог первого тайма Максим Бовт с передачи Матвея Азаренко на 38-й минуте и через минуту Федор Розвезев после паса Максима Бовта. 7:0 - после первой половины игры.

После перерыва хозяевам так и не удались попытки серьезного сопротивления лидеру - хорошее качества льда во Дворце спорта "Ерофей" позволило абаканцам показать скоростные комбинации и хорошее движение, хотя, как сказал после матча наставник хакасской команды Евгений Баженов, не обошлось и без технического брака.

Тем не менее, начиная с 52-й минуты матча, в течение четверти часа абаканцы довели счет до 12:0. Мячи забили Дмитрий Сафуллин (52-я минута), Максим Василенко с передачи Андрея Хлюпина (54-я), Андрей Хлюпин (61-я), Николай Верещагин (Александр Захваткин, 63-я), Андрей Ануфриенко (66-я, с пенальти).

На 76-й минуте хозяевам предоставилась возможность забить "гол престижа", но Алексей Воробьев промахнулся с "точки". Абаканцы же продолжали "терзать" оборону хабаровчан. До конца матча еще дважды отличились Максим Василенко и Игорь Головин.

В итоге - 15:0 в пользу "Саян".

Во втором матче, который стал заключительным в групповом турнире, "Саяны - Хакасия" также переиграли дальневосточников со счетом 11:1.

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