Апокалипсис близко: к Земле приближается опасный астероид

26.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Апокалипсис близко: к Земле приближается опасный астероид

Апокалипсис близко: к Земле приближается опасный астероид

Ученые заявили, что к Земле приближается астероид, который может привести к настоящему Апокалипсису.
По их словам, в воздухе произойдет сильный взрыв в независимости от того, разлетится астероид на части или нет. Однако, успокаивают специалисты, вероятность трагических событий такого масштаба не столь высока.
Существуют случаи, когда астероид полностью разрушается. В этом случае космический мусор разлетается на большие расстояния, вызывая сильнейшие землетрясения.
Ранее экспертов поразил необычный снимок поверхности Марса.

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