Болезненное расставание: Ольга Бузова рассказала об унижениях перед Дмитрием Тарасовым

Ольга Бузова рассказал об своих унижениях перед бывшим мужем, передает rsute.ru . Ведущая реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова рассказала, что стояла перед мужем на коленях, чтобы он не бросал ее. Об этом она рассказала в большом интервью для журнала «7 дней».

Ведущая скандального реалити-шоу \"Дом 2″ Ольга Бузова поделилась подробностями о переживаниях после распада семьи. Девушка рассказывает, что теперь она стреляный воробей и не зарекается ни от чего.

Ольга говорит, что всё в жизни может случиться. Ведь раньше она думала, что никогда не будет брюнеткой, никогда не простит измену, никогда не упадет перед мужчиной на колени. Однако жизнь перевернула все её табу.

Развод с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова переживала достаточно болезненно. По ее словам, она долго плакала и размышляла над этим, но так и не смогла понять по какой причине он принял такое решение, хотя неоднократно пыталась получить от него ответ. На момент разрыва отношений Бузова проживала в квартире футболиста. После оформления развода ей пришлось съехать и забрать вещи.

Уходила она, прихватив лишь свою одежду и не претендовала ни на что, как боялся того Тарасов. Пока Ольге не хочется думать о возможных отношениях, и она полностью окунулась в работу. Тем более что сегодня планы у Бузовой грандиозные.

Справиться с личной проблемой Ольге Бузовой помогает работа, в которую она окунулась с головой. Теперь Бузова намерена посвятить себя карьере и не готова к новым отношениям. Она продолжает воплощать свои планы в работе.

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