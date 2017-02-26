Диана Шурыгина, Сергей Семенов последние новости: освободили или нет

После выхода нескольких выпусков ток-шоу «Пусть говорят» все узнали о чудовищной истории, которая произошла в городе Ульяновск и обернулась секс-скандалом.

Так в суде доказали, что в ночь на 1 апреля 2016 года в ходе молодежной вечеринки в Ульяновске произошло двойное изнасилование 17-летней Дианы Шурыгиной, пишет портал UeNews.ru

В итоге, в преступлении обвинили и признали виновным 21-летнего Сергея Семенова, а второй «насильник» каким-то образом избежал наказания, превратившись чудесным образом в суде из обвиняемого в свидетеля.

Суд признал виновным только Семенова, осудив его вначале на 8, а затем после апелляции на 3 года лишения свободы, которые он уже отбывает в колонии строгого режима.

Тем временем многие уверены в том, что секс у молодых людей произошел по обоюдному желанию, и Сергей ни в чем не виновен, а семья Дианы Шурыгиной просто хотела таким образом раздуть скандал и потребовать у семьи Семенова миллион рублей.

Некоторые поддерживают и Диану, но все тех, кто верит ей меньше, чем тех кто поддерживает Сергея, которые совершил глупость, но, как думают многие, не заслужил столь строгое наказание и мог «отделаться» условным сроком.

В Ульяновске даже прошел митинг, в ходе которого жители города требовали освободить Сергея Семенова и привлечь к ответственности Диану Шурыгину за лжесвидетельства.

Однако пока ничего не изменилось, Сергей все еще находится в колонии, а семья Дианы Шурыгиной испытывает давление общественности, от чего сильно страдает.

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