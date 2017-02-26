\"Дом-2″ сегодня, новости на 25 февраля: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни \"Дом-2″

Новости телепроекта \"Дом-2″ сообщают о большом количестве событий. Выделим из них следующие: Елизавета Полыгалова в очередной раз закатила истерику, которая перепугала окружающих и самых верных поклонников девушки. Мама Ольги Бузовой, как выясняется теперь, с самого начала была скептически настроена по отношению к Дмитрию Тарасову.

\"Дом-2″ сегодня 2017: новости на 25 февраля, слухи и сплетни на 6 дней раньше

− После возвращения на Сейшелы, отношения Ивана Барзикова и Елизаветы Полыгаловой стали только хуже. Из покладистого парня Ваня превратился в настоящего тирана, пишет информационный портал rsute.ru . Однако и Лиза не собирается идти на поводу у своего мужчины, еще больше обостряя конфликт. И если раньше парочка старалась довольно быстро мириться после ссор, то на этот раз выходка Вани привела Лизу в истерику. Иван был жутко взбешен тем, что обиженная Полыгалова отказалась ночевать дома, и в отместку ей за это выбросил все ее вещи на улицу. Впрочем, даже после этой ситуации Елизавета отказывалась признавать свою вину. Напротив, рыдающая Лиза заявила, что просто не могла поступить иначе, тем более после того, как Ваня наслаждался приватными танцами Валерии Фрост.

− Большое количество поклонников Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова до сих пор ждут подробностей тех моментов, которые привели эту пару к разводу. И хотя после развода прошло практически два месяца, экс-супруги не спешили делиться инти*ными моментами до того, пока Дмитрий Тарасов не \"зацепил\" Олю просьбой не играть на публику, в ответ на которую девушка рассказала о многих изменах полузащитника московского \"Локомотива\". Не смогла оставаться в стороне и мама Бузовой. Так, женщина рассказала, что с самого начала она скептически была настроена к браку своей дочери потому, что изначально Тарасов настаивал на заключении брачного договора, дабы обезопасить себя от возможных финансовых рисков.

\"Дом-2″ сегодня 2017: новости на 25 февраля, слухи и сплетни на 6 дней раньше

− Поклонники скандального проекта уже давно заметили, как Тате трудно жить вместе со своей мамой. Кроме того, проблемы у мамы и дочери увеличиваются с каждым днем. Валера на протяжении долгого времени предпочитал не лезть в семейные разборки, однако недавно он не выдержал. Домочадец рассказал, как вела себя его вероятная теща, в то время, как они уехали с телевизионной стройки. Оказывается, что женщина не тратила своих денег, а сидела на шее у детей. После того, как Марина Трастановна послала своего зятя подальше, Валера вовсе сорвался. Мужчина начал ругаться нецензурной лексикой, а после чего и вовсе забыл о правилах приличия и стал бить посуду.

− Некоторое время назад Лера Фрост наслаждалась своей славой, ведь у нее была популярность среди участников телевизионной стройки. Однако интрига, куда она попала по вине Захарьяша, вышла ей боком. Судя по последним новостям, девушка уже совсем близка к воротам телевизионной стройки. Из-за этого Лера сильно злиться. Кроме того, все претензии домочадцев девушка считает неверными. Например, как девушка сразу не поняла, кто именно организовывал за ее спиной интриги, она решила организовать свое небольшое расследование. Во время лобного девушка практически отобрала инициативу у ведущей телевизионной стройки и запретила делать опрос.Так, Лера отметила, что мнение о себе она сможет послушать во время голосования.

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