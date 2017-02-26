Игра «Синий кит»: школьников из Покровска заманили в смертельную игру

Исполосовать себе руки, броситься под машину или душить друг друга, снимая на видео - в Украине растет популярность смертельных игр среди подростков. Более того, уже и в Покровске замечены такие \"игроки\".

Игра «Синий кит»: школьников из Покровска заманили в смертельную игру \"Синий кит\"

В Покровской ОШ №14 выявлены 5 девочек, которые играли в смертельную игру \"Синий кит\". Девочки резали руки и не только дома, но и в школе во время урока, а так же в школьном туалете, сообщает ftimes.ru . Ни родители, ни администрация школы, ни учителя ничего не знали...

\"Одна девочка прямо на руке нарисовала и вырезала лезвием кита, а так же пыталась попасть в игру. Удалось ей это или нет не известно, но то, что девочка делала с собой это ужасно. Ещё одна девочка из данной группы начала резать вены из-за интернет подруги, которая тоже занималась подобным.

Сейчас с девочками работает психолог, за ними пристально наблюдают. Учитывая то, что в одном классе их оказалось пять, то велика вероятность такой \"болезни\" и по другим школам, а так же городах, областях и страны в целом\", - написала на своей странице в соцсети местная жительница Кристина.

Начав играть, подросток получает различные задания. Например, нацарапать на руке синего кита и прислать фото в качестве доказательства. Последним заданием будет совершить самоубийство. Для того, чтобы подросток сделал этот шаг, ведущие игры шантажируют его тем, что они могут вычислить IP-адрес. Это случиться, если самоубийство не произойдет, и тогда его близкие погибнут.

Игра «Синий кит»: школьников из Покровска заманили в смертельную игру \"Синий кит\"

Стоит отметить, что личности тех, кто выступает в роли ведущих, пока не установлены. По всей видимости, это могут быть как закомплексованные подростки, так и нездоровые взрослые.Длится игра «Синий кит» 50 дней и с каждым днем задания носят все больше суицидальный характер. Так, одним из зданий был порез вен.

Суть игры \"Беги или умри\" заключается в том, что ребенок перебегает дорогу в минимальной близости от автомобиля. В это время другой подросток снимает все происходящее на телефон. После они выкладывают свои \"подвиги\" в специальные группы в соцсетях и даже получают за это баллы.

Игре школьников с головокружением, так называемому \"собачьему кайфу\", уже более века. Правда когда-то нажимали на грудину до того момента, пока ребенок не терял сознание. Но современные дети пошли дальше и начали пережимать шею и сонную артерию. Популярность смертельно опасного развлечения ошеломляет. В соцсетях можно найти сотни видеофайлов, выложенных украинскими школьниками. Однако часто игра выходит боком и ребенок может просто не прийти в сознание.

Игра «Синий кит»: школьников из Покровска заманили в смертельную игру \"Синий кит\"

По словам жителей города, в школах Покровска уже замечено 8 детей, играющих в \"собачий кайф\". Надеемся, что данной информацией заинтересуются компетентные органы. Совместно мы сможем уберечь наших детей от суицида.

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