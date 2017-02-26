Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова

Печально известная Диана Шурыгина продолжает делать шоу из своего горя. Школьница, за изнасилование которой 21-летний юноша получил тюремный срок, записала видеообращение.

"Все хорошо. Я нормально себя чувствую, – поспешила успокоить неравнодушных россиян девушка. – Я знаю, что многие переживают сейчас за меня и мою семью. У нас все хорошо, мы стараемся, мы держимся, мы сильные, у нас все получится".

В видеообращении Шурыгина рассказала и о самой передаче, наделавшей много шума. По словам школьницы, на "Первом канале" у нее был яркий макияж, так как этот образ продумали стилисты программы "Пусть говорят", на следующие выпуски Диана сама решала, в чем прийти.

После ток-шоу школьницу, которая призналась, что до сих пор не посещает занятия, стали узнавать на улице. "Некоторые просто проходят и смотрят, некоторые останавливаются, некоторые задают вопросы. Например, как дела. Я реагирую на это спокойно", – отметила Диана.

При этом о самом происшествии она предпочитает не говорить. В обращении девушка лишь прокомментировала пересмотр приговора Сергею Семенову. Диана уверенна, что родственники парня подкупили свидетелей.

Между тем, Шурыгина поделилась своими планами на будущее и попросила не переживать за нее. "Я хочу закончить учебу. Продолжать жить нормальной жизнью. Пожалуйста, не переживайте так сильно. Я стараюсь отвечать на многие вопросы, читаю сообщения и пожелания в своей группе. Спасибо всем за поддержку", – сказала школьница.

Трагедия разыгралась под Ульяновском в апреле 2016 года. 16-летняя Диана Шурыгина заявила об изнасиловании, которое якобы совершил 21-летний Сергей Семенов. Молодого человека за данное преступление осудили на 8 лет колонии. Однако позже апелляционный суд снизил срок до трех лет и трех месяцев колонии общего режима.

Широкий общественный резонанс история получила в январе 2017 года, после выхода в эфир программы Андрея Малахова "Пусть говорят". Девушка стала жертвой нападок как в Сети, так и в реальной жизни. Сама же история расколола российское общество на два противоположных лагеря. Одни убеждены, что Сергей Семенов совершил тяжкое преступление и должен ответить по всей строгости закона. Другие считают, что во всем виновата юная Диана.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







