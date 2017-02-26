Кинопремия "Золотая малина" (Razzie Awards)

"Золотая малина" (Razzie Awards) — антинаграда, отмечающая худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года.

Премия была учреждена в 1980 году американским публицистом Джоном Уилсоном (John Wilson) как пародия на ежегодный голливудский наградной сезон. Название премии происходит от одного из значений английского слова raspberry. Основным значением этого слова является "малина", однако на сленге raspberry — это знак презрения.

Впервые премия была присуждена в 1981 году, и с тех пор вручается ежегодно. Первая премия вручалась в номинациях "Худшая картина", " Худший режиссер", "Худший сценарий", "Худший актер" и "Худшая актриса", "Худший актер второго плана" и "Худшая актриса второго плана", "Худшая оригинальная песня".

Первым худшим фильмом года была названа картина "Музыку не остановить" (Can't Stop the Music), которая также получила награду за худший сценарий.

Худшей актрисой стала Брук Шилдс, а худшим актером — Нил Даймонд.

Впоследствии появились номинации "Худший сиквел, ремейк или плагиат" и "Худшая экранная пара".

В 2015 году организаторы премии представили новую номинацию, дающую возможность "реабилитироваться" лауреатам прошлых лет — Приз за восстановление репутации (Razzie Redeemer Award). Первым награжденным в этой номинации стал Бен Аффлек.

В 2017 году "Золотая малина" будет представлена в девяти номинациях: "Худшая картина", "Худший актер" и "Худшая актриса", "Худший актер второго плана" и "Худшая актриса второго плана", "Худший актерский ансамбль", "Худший режиссер", "Худший сиквел, ремейк или плагиат", "Худший сценарий".

Лауреат "Золотой малины" награждается пластиковой ягодой малины, покрытой позолотой. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.

Антинаграда присуждается по итогам тайного голосования членов так называемого Фонда "Золотая малина", проживающих в разных странах. Церемония награждения проходит за сутки до объявления лауреатов премии Американской киноакадемии "Оскар".

Худшие киноработы года может выбрать каждый, кто зарегистрируется на сайте премии и заплатит членский взнос.

Организаторы для объявления лауреатов выбирают довольно темные помещения и аскетичный интерьер, чтобы подчеркнуть разницу между церемониями вручения "Золотых малин" и "Оскаров".

В истории награды было немало курьезных ситуаций, когда один и тот же актер номинировался одновременно и на "Оскара", и на "Анти-Оскара". В 2010 году и "малину", и золотую статуэтку "Оскара" академии киноискусств получила Сандра Буллок. Лауреатами обеих наград в разное время становились Фэй Данауэй, Чарлтон Хестон, Марлон Брандо, Лоуренс Оливье.

Среди звезд кино, ставших обладателями "Золотой малины", — Марлон Брандо, Арнольд Шварценеггер, Брэд Питт, Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Брюс Уиллис и другие.

За всю историю "Золотой малины" лишь несколько лауреатов согласились получить приз лично в руки.

Первым призером, получившим награду лично, стал голландский режиссер Пол Верховен за кинофильм "Шоугелз" (Showgirls, 1995), выигравший антипремию "Золотая малина" в семи номинациях, в том числе "Худший фильм", "Худшая актриса" и "Худший актерский дуэт".

В 2005 году наградами были отмечены представители Белого дома — президент США Джордж Буш-младший (в номинации "Худший актер"), госсекретарь Кондолиза Райс (в номинации "Худшая экранная пара" вместе Джорджем Бушем) и глава минобороны Дональд Рамсфелд (в номинации "Худший актер второго плана") за участие в фильме Майкла Мура "Фаренгейт 9/11" (Fahrenheit 9/11).

В 2012 году церемония вручения наград премии "Золотая малина" прошла 1 апреля, в американский День дурака, а не в канун раздачи премии академии киноискусств.

В том же году комедия "Такие разные близнецы" (Jack and Jill, 2011) Дэнниса Дугани установила рекорд в истории "Золотой малины", получив десять антинаград. А исполнитель ролей обоих близнецов, брата и сестры, Адам Сэндлер удостоился одновременно двух титулов как худший актер и худшая актриса. Впервые в последней номинации фигурировал мужчина. Оскароносный ветеран Голливуда Аль Пачино, снявшийся в этом же фильме в роли второго плана, также получил антиприз.

В 2013 году шесть антинаград получила картина "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2" (Twilight Saga: Breaking Dawn — Part 2). Режиссер "Сумерек" Билл Кондон также был удостоен антиприза.

В 2014 году триумфатором антипремии стал фильм "Муви 43" (Movie 43), ставший худшим фильмом года и получивший антипризы за худший сценарий и худшую режиссуру.

В 2015 году по версии премии "Золотая малина" худшей картиной года киноманы назвали "Спасти Рождество" (Saving Christmas), а исполнителя главной роли Кирка Кэмерона — худшим актером года. Кэмерон Диаз удостоена награды сразу за две неудачные киноработы "Другая женщина" (The Other Woman) и "Домашнее видео" (Sex Tape).

В "реабилитирующей" номинации "Золотой малины" за новые заслуги награду получил обладатель "Золотой малины" за картину "Джильи" (Gigli) Бен Аффлек.

В 2016 году "Фантастическая четверка" (Fantastic Four) и эротическая мелодрама "Пятьдесят оттенков серого" (Fifty Shades of Grey) стали худшими фильмами по версии кинопремии "Золотая малина". "Пятьдесят оттенков серого" также получил позорную награду за худший сценарий, а актерский состав фильма стал самым провальным в минувшем киносезоне: антипремию за худшие роли получили Джейми Дорнан и Дакота Джонсон, они же получили награду за худший актерский ансамбль.

Обладатель "Оскара" и номинант года Эдди Редмэйн получил "Золотую малину" за роль второго плана в картине "Восхождение Юпитер" (Jupiter Ascending). Пару ему в аналогичной женской номинации составила Кейли Куоко за озвучивание грызуна в мультипликационном фильме "Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение".

Награду за худшую режиссуру получил Джош Транк за "Фантастическую четверку".

В 2017 году очередная 37-я церемония вручения "Золотой малины" состоится в Лос-Анджелесе 25 февраля. По заявлению организаторов, количество "кино-мусора" в 2016 году было столь внушительно, что количество претендентов на награду в каждой номинации увеличилось до шести. По числу номинаций лидируют "Образцовый самец-2" и "Бэтмен против Супермена: на заре справедливости", они представлены в девяти и восьми категориях соответственно.

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