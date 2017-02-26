Крымские чиновники блокируют указы Аксенова

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Наталья Поклонская по итогам региональной недели и встреч с избирателями назвала одну из самых серьезных проблем, мешающих развитию полуострова.

- Все вопросы, с которыми приходят люди, касаются недоработок местных чиновников на уровне исполнителей, - отметила Поклонская, общаясь с журналистами. - Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова.

В частности, из-за низкого уровня компетентности чиновников затягивается переселение погорельцев в Алуште, а крымчане не могут получить качественных медицинских услуг.

- Пора местным чиновникам посмотреть на работу Аксенова и тоже включиться в работу, - считает Поклонская.

Также Поклонская сообщила о своем обращении в прокуратуру и ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым с просьбой привлечь чиновников к уголовной ответственности в связи с некачественной реконструкцией центра Симферополя.

Она предложила правоохранительным органам собрать доказательства вины чиновников, подрядчиков и найти состав преступления в их действиях. Причиной этого обращения стал тот факт, что даже наложенный на фирму "Крым-девелопмент" штраф в 900 тысяч рублей так и не заставил подрядчика качественно завершить работу и сдать объект в эксплуатацию.

Ранее и глава РК Сергей Аксенов анонсировал кадровую ротацию в администрации Симферополя, потому как сейчас он вынужден выполнять ее работу.

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