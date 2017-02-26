Масленица в Иркутске 2017: чем будут удивлять жителей города 26 февраля

26.02.2017 Автор: Рубрика: Новости России Отзывов нет »

Масленица в Иркутске 2017: чем будут удивлять жителей города 26 февраля

Масленица в Иркутске 2017: чем будут удивлять жителей города 26 февраля

В Иркутске с большим размахом проходит Масленица. Городские гулянья начались с 22 февраля.

Масленица считается одним из самых любимых праздников в РФ. На протяжении всей недели проводятся гулянья, люди пекут блины с различной начинкой, приглашают гостей. Принято считать, что блины являются символом солнца, которое с каждым днем разгорается. Во время празднования необходимо наестся блинами, так как чем больше будет съедено блинов, тем удачнее пройдет текущий год.

В четверг в «Музее быта» прошло мероприятие. Посетителям провели экскурсию, мастер-класс создания фигурок с помощью теста. Также в этот день провели театрализованные игры, военно-спортивный праздник. 24 февраля на стоянке торгового комплекса «Комсомолл» прошли народные гулянья, были игры, хороводы. На пятый день Масленицы по всему городу состоялись дворовые праздники, с театрализованной программой.

Также мероприятии намечены на воскресенье. Жителей города и гостей порадуют проводами зимы «Веселая Масленица», которые состоятся в Каштаковской роще. Организаторы праздника обещают веселые конкурсы с интересными призами, хороводы, русские песни, пляски, сжигание чучела, символизирующего зиму и угощения блинами. На это мероприятие приглашены ансамбль «Красная горка» и «Сударушка». Начало праздника намечено на 12:00.

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