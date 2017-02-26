Немалый астероид приближается к Земле — Новый сценарий апокалипсиса

Ученые одного из иностранных университетов сделали открытие, касаемое приближающееся к Земле астероида.

По утверждению ученых, в воздухе случится сильный взрыв, независимо от того факта, разлетится астероид на части либо нет.

Тревожная информация о летящем к Земле астероиде WF9 появилась в СМИ в прошлом году от профессионалов NASA, неожиданно заявивших о том, что приближающее небесное тело имеет огромные размеры и может упасть на планету уже совсем скоро.

По располагаемым достоверным сведениям астрономов, к Земле приближается астероид, который угрожает настоящим Апокалипсисом.

Космический объект WF9 покинул систему Нибиру в середине осени и летит к Земле, ежесекундно приближаясь к планете. В данном случае космический сор разлетается на большие расстояния, вызывая сильнейшие землетрясения. По имеющимся последним данным Universe Today, она практически гарантированно может найти любой астероид, приближающийся на опасно близкое расстояние к Земле за 5 дней.

Но ученые уверяют, что вероятность наступления таковых явлений не высока.

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