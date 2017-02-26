Одинцова Жанна Алексеевна биография, фото

Стало известно о том, что президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя своего пресс-секретаря Жанну Одинцову.

Эту должность (заместителя пресс-секретаря главы государства) Одинцова занимала с мая 2008 года по указу Дмитрия Медведева. До этого она занимала должность помощника первого вице-премьера, когда им был сам Медведев, подчеркивает издание UeNews.ru

Биография Жанны Одинцовой.

Жанна Алексеевна Одинцова родилась в 1974 году в городе Райчихинске (Амурская область), окончила факультет журналистики Дальневосточного государственного Университета, после чего еще и Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специальности «политология»и получила диплом преподавателя политических наук.

Несколько лет работал корреспондентом информационной программы «Амур-ТВ», после чего трудилась в пресс-службе ОАО «Амурэнерго».

С 1996 года стала ведущей программы, журналистом и редактором службы новостей Информационного агентства «Город» в городе Благовещенск.

Далее в 2000-2001 годах стала помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Белоногова А.Н., еще год проработала заместителем директора по информационной политике телекомпании «Альфа-канал» Благовещенска.

С 2003 года перешла работать в аппарат президента России, где занимала различные должности в Управлении пресс-службы и информации президента РФ.

С ноябре 2005 года трудилась помощником первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, отвечала за организацию работы прессы, пока в мае 2008 года не стала заместителем пресс‑секретаря президента РФ Дмитрия Медведева.

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