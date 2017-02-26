Первые данные о производительности видеокарт Radeon RX 580 и RX 560

26.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Первые данные о производительности видеокарт Radeon RX 580 и RX 560

Проект Vega является для компании AMD одним из ключевых, наряду с предстоящим выпуском CPU Ryzen. И если в большом потенциале новых центральных процессоров Advanced Micro Devices сомневаться не приходится, то возможности Vega 10 и других готовящихся видеокарт пока не изучены. Забавно, но о наличии у нового high-end ускорителя Vega 4096 потоковых процессоров стало известно ещё в марте прошлого года. Тогда, почти год назад излишне «разговорчивым» оказался руководитель лаборатории AMD в Шанхае Ю Чжэн (Yu Zheng), похваставшийся участием в большом проекте в социальной сети LinkedIn.

Продукты AMD 2017

Новой утечке AMD также обязана одному из своих сотрудников, который использовал свои настоящие имя и фамилию для добавления результатов видеокарт Radeon RX 580 и Radeon RX 560 в онлайн-базу бенчмарка Ashes of the Singularity. Записи впоследствии были удалены, но сохранённые скриншоты стали достоянием общественности.

В режиме Standard/1080p видеокарта «Radeon RX 580 Series» набрала 7100 очков, показав среднюю кадровую частоту в 72,3 к/с. Это восьмое место в табеле о рангах, тогда как лучший результат Radeon RX 480 составляет 6100 очков (14 место), а худший — 3200 очков (244 место). Ставить знак равенства между Vega 10 и Radeon RX 580 пока рано, но весьма вероятно, что семейство Vega во втором квартале возглавит именно RX 580.

Radeon RX 580 тест

Графический адаптер Radeon RX 560 или «Radeon RX 560 Series», как указано в базе Ashes of the Singularity, не может похвастаться столь же внушительным результатом. В его активе 3300 очков и средняя кадровая частота в 34,3 к/с на тех же настройках (Standard/1080p). Основой Radeon RX 560 может быть как полноценный GPU Polaris 11 с 1024 потоковыми процессорами, так и гипотетический Vega 11. К слову, скромный Radeon RX 460 с 896 шейдерами набирает в Ashes of the Singularity от 2000 до 2900 очков.

Radeon RX 560 тест

Возвращаясь к Vega, отметим, что видеокарта с этим кодовым названием была использована в ходе презентации CPU Ryzen. Она оказалась похожей на модель с выставки CES 2017, которой мы в своё время посвятили отдельную заметку.

AMD Vega 10
AMD Vega 10

Устройство занимает два слота расширения или около 4 см в высоту, 26–27 см в длину и нуждается в питании от 6- и 8-контактного кабелей PCI-E Power. Таким образом, энергопотребление новинки можно оценить в 225–300 Вт, что существенно превышает показатель Radeon RX 480 (150 Вт). С силовыми разъёмами соседствует порт USB 3.0 Type-B для передачи на компьютеры инженеров расширенных данных мониторинга. Этот разъём применяется только в опытных образцах Vega, в серийных картах в нём не будет нужды.

AMD Vega 10

Ниже можно ознакомиться с предварительными характеристиками ускорителя Vega 10 и решения на основе тандема тех же GPU. Оба продукта получат буферную память HBM2 и интерфейс подключения PCI Express 3.0 x16.

AMD Vega 10

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