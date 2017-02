Первые данные о производительности видеокарт Radeon RX 580 и RX 560

Проект Vega является для компании AMD одним из ключевых, наряду с предстоящим выпуском CPU Ryzen. И если в большом потенциале новых центральных процессоров Advanced Micro Devices сомневаться не приходится, то возможности Vega 10 и других готовящихся видеокарт пока не изучены. Забавно, но о наличии у нового high-end ускорителя Vega 4096 потоковых процессоров стало известно ещё в марте прошлого года. Тогда, почти год назад излишне «разговорчивым» оказался руководитель лаборатории AMD в Шанхае Ю Чжэн (Yu Zheng), похваставшийся участием в большом проекте в социальной сети LinkedIn.

Новой утечке AMD также обязана одному из своих сотрудников, который использовал свои настоящие имя и фамилию для добавления результатов видеокарт Radeon RX 580 и Radeon RX 560 в онлайн-базу бенчмарка Ashes of the Singularity. Записи впоследствии были удалены, но сохранённые скриншоты стали достоянием общественности.

В режиме Standard/1080p видеокарта «Radeon RX 580 Series» набрала 7100 очков, показав среднюю кадровую частоту в 72,3 к/с. Это восьмое место в табеле о рангах, тогда как лучший результат Radeon RX 480 составляет 6100 очков (14 место), а худший — 3200 очков (244 место). Ставить знак равенства между Vega 10 и Radeon RX 580 пока рано, но весьма вероятно, что семейство Vega во втором квартале возглавит именно RX 580.

Графический адаптер Radeon RX 560 или «Radeon RX 560 Series», как указано в базе Ashes of the Singularity, не может похвастаться столь же внушительным результатом. В его активе 3300 очков и средняя кадровая частота в 34,3 к/с на тех же настройках (Standard/1080p). Основой Radeon RX 560 может быть как полноценный GPU Polaris 11 с 1024 потоковыми процессорами, так и гипотетический Vega 11. К слову, скромный Radeon RX 460 с 896 шейдерами набирает в Ashes of the Singularity от 2000 до 2900 очков.

Возвращаясь к Vega, отметим, что видеокарта с этим кодовым названием была использована в ходе презентации CPU Ryzen. Она оказалась похожей на модель с выставки CES 2017, которой мы в своё время посвятили отдельную заметку.

Устройство занимает два слота расширения или около 4 см в высоту, 26–27 см в длину и нуждается в питании от 6- и 8-контактного кабелей PCI-E Power. Таким образом, энергопотребление новинки можно оценить в 225–300 Вт, что существенно превышает показатель Radeon RX 480 (150 Вт). С силовыми разъёмами соседствует порт USB 3.0 Type-B для передачи на компьютеры инженеров расширенных данных мониторинга. Этот разъём применяется только в опытных образцах Vega, в серийных картах в нём не будет нужды.

Ниже можно ознакомиться с предварительными характеристиками ускорителя Vega 10 и решения на основе тандема тех же GPU. Оба продукта получат буферную память HBM2 и интерфейс подключения PCI Express 3.0 x16.

