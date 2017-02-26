Почему легендарная гимнастка СССР Корбут продает свои олимпийские медали

25 и 26 февраля в американском Далласе пройдет аукцион "Платиновая ночь", главными лотами на котором станут награды четырехкратной олимпийской чемпионки, легендарной советской гимнастки Ольги Корбут. Кроме этого, с молотка уйдут награды прославленного мотоциклиста-каскадера Ивела Книвела. Как сообщает "Беларусь сегодня", организаторы надеются, что общая сумма продаж превысит 10 миллионов долларов.

Среди лотов Ольги Корбут — 5 медалей, которые были получены на Олимпиадах в Мюнхене и Монреале в 1972 и 1976 годах. Кроме наград, гимнастка выставила свой гимнастический купальник, в котором выступала в Лондоне в 1973 году, разминочную ветровку сборной СССР, а также коллекцию значков.

Что же заставило гимнастку продавать свои награды? По мнению автора портала "Беларусь сегодня" Инессы Плескачевской, причиной "рапродажи" сокровищ Корбут стало то, что "свою безумную и всемирную славу Ольга Корбут так и не смогла превратить в деньги".

Биография Ольги Корбут

Ольга Корбут родилась 16 мая 1955 года в городе Гродно в Белоруссии. Большой успех к ней пришел в 1970 году — именно тогда она стала чемпионкой СССР в опорном прыжке, что открыло ей дорогу в национальную сборную.

Она стала первой гимнасткой, которой удалось сделать сальто на бревне.

Она одержала победу на ОИ в 1972 году — в командном первенстве, в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. В 1976 году она завоевала золото в командном первенстве. Также завоевала две серебряные награды олимпиады — в брусьях (1972) и бревне (1976). Кроме этого, она выигрывала чемпионаты мира.

В историю спортивной гимнастики она вошла как атлетка, продемонстрировавшая миру новаторские элементы. В том числе — удивившая мир "Петля Корбут".

"Петля Корбут"

Ольга Корбут первой исполнила уникальный элемент, который был назван ее именем.

В нем гимнастка встает на высокую часть разновысоких брусьев, делает фляк, цепляясь руками за верхнюю перекладину. Такой элемент она впервые исполнила на ОИ в немецком Мюнхене.

С 1991 года она проживает в Америке и даже получила гражданство США. Именно с гастролей Корбут по Штатам в стране начался бум спортивной гимнастики.

Однако, по словам автора "Беларусь сегодня", жизнь после триумфальных побед у легендарной Корбут, вероятно, была не очень удачной. По ее словам, адаптация у жизни после славы была для нее очень тяжелой.

В 2000 году она развелась со своим супругом, а через 2 года мир поразило известие о том, что она была поймана на краже продуктов в супермаркете. Чемпионка похитила из магазина банку сыра, пачку чая, бутылку шоколадного сиропа, инжир и перец. История кажется довольно странной, особенно учитывая тот факт, что общая сумма украденного не дотянула и до 20 долларов. Кроме этого, сын Корбут, Ричард, был арестован за изготовление фальшивых денег.

И вот теперь — новость о продаже наград — последнего, что соединяло гимнастку от советской "истории" прославленной спортсменки.

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