Прославленная советская гимнастка Ольга Корбут продает с аукциона свои медали

Четырехкратная олимпийская чемпионка, давно проживающая в США, предоставила на продажу предметы, которых коллекционеры ждали больше 40 лет.

Здесь и олимпийские медали Игр 1972 года в Мюнхене, 1976 года в Монреале, и купальник, в котором она выступала на лондонской Олимпиаде в 1973 году, и значок мастера спорта СССР. Среди лотов — даже первый американский паспорт Корбут, выданный в 2000 году.

Самый дорогой лот из коллекции спортсменки - золото Мюнхена-72, за которое дают больше 30 тысяч долларов. А самый доступный - значок мастера спорта международного класса — около 250 долларов за штуку.

Жизнь исполнительницы знаменитой петли имени самой себя за океаном складывается не очень просто. В США она отправилась в 1991 году вместе с мужем, солистом ансамбля «Песняры» Леонидом Борткевичем, и сыном Ричардом. В 2000 году супруги развелись: музыкант вернулся в Белоруссию, снова женился и продолжает выступать по сей день. А Ольга решила остаться в Америке и получила тот самый паспорт гражданки США, который теперь продает на аукционе.

С работой ей все постоянно не везло, перебивалась небольшими заработками. Через два года великую спортсменку поймали на магазинной краже. Корбут попыталась вынести из минимаркета продуктов на каких-то 20 долларов. Тогда обошлось без возбуждения дел - Ольга отделалась штрафом.

Следующий скандал в семье Корбут произошел буквально через несколько месяцев. Ее сына Ричарда поймали на изготовлении фальшивых купюр и депортировали в Белоруссию. Звезда советского спорта осталась в США одна. Журналистам она рассказывала, что работает тренером в элитной школе, пишет издание «Беларусь сегодня». Однако, теперь ее имя появилось в новостях в связи с аукционом, где каждый желающий за 750 долларов может приобрести ветровку сборной СССР, в которой разминалась перед выступлением любимая миллионами необыкновенная «Девочка с косичками».

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