Синий кит: задержанными админами групп оказались студенты - их отпустили
Правоохранители отпустили задержанных накануне координаторов суицидальной игры «Синий кит», которыми оказались два студента четвертого курса киевского медицинского университета.
Об этом на условиях анонимности рассказал “Цензору” источник в правоохранительных органов.
Однако копы не смогли инкриминировать кураторам “групп смерти” нарушения какой-либо статьи уголовного кодекса, так что после продолжительного допроса и обыска их пришлось отпустить.
- сообщил полисмен.
По информации источника, задержанные не подбили к суициду ни одного подопечного.
Полицейский добавил, что НПУ сегодня располагает информацией о десятках админов “Синих китов”, проживающих на территории страны, однако большая часть “кураторов” суицидальных групп действуют из РФ.
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