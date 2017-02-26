Синий кит: задержанными админами групп оказались студенты - их отпустили

Правоохранители отпустили задержанных накануне координаторов суицидальной игры «Синий кит», которыми оказались два студента четвертого курса киевского медицинского университета.

Об этом на условиях анонимности рассказал “Цензору” источник в правоохранительных органов.

Однако копы не смогли инкриминировать кураторам “групп смерти” нарушения какой-либо статьи уголовного кодекса, так что после продолжительного допроса и обыска их пришлось отпустить.

-Были задержаны двое студентов четвертого курса, которые учатся в Киеве в медуниверситете. Эти юноши объяснили, что действовали из любопытства и пытались понять, как работает сознание человека, и удастся ли манипулировать подростками, которые попали в трудное положение. Они давали задания и дети их выполняли. Студенты учатся не на лечебных факультетах, они не имеют отношения к специальности "психиатрия",

- сообщил полисмен.

По информации источника, задержанные не подбили к суициду ни одного подопечного.

Полицейский добавил, что НПУ сегодня располагает информацией о десятках админов “Синих китов”, проживающих на территории страны, однако большая часть “кураторов” суицидальных групп действуют из РФ.

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