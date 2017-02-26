Видеокарты Radeon RX 580 и Radeon RX 560 засветились в тесте Ashes of the Singularity

Уже в грядущий вторник AMD расскажет новые подробности о видеокартах поколения Vega. Но кое-что новенькое мы узнали и сегодня. К примеру, появились фото системного блока с установленной видеокартой AMD нового поколения в виде инженерного образца. Судя по другим утечкам, она будет называться Radeon RX 580.

Как можно видеть, адаптер требует подключения сразу двух разъёмов дополнительного питания (8+6), то есть энергопотребление карты будет достаточно высоким.

Также в Сети снова появились результаты тестирования нового флагмана AMD в тесте Ashes of the Singularity. Но теперь игра уже понимает, какая именно видеокарта установлена в ПК, определяя её именно как Radeon RX 580.

3D-карта при разрешении 1080p в режиме Standard набирает 7100 баллов. Утечки в декабре показывали более высокий результат (8400 баллов). В базе теста можно найти GeForce GTX 1070, которая набирает больше баллов, но можно обнаружить и GTX 1080, набирающую меньше.

Также появились результаты и видеокарты Radeon RX 560. Пока неизвестно, на каком GPU основана данная карта. Она набирает 3300 баллов в том же тесте и режиме. Если обратиться к базе теста, то можно увидеть, что присутствующие там Radeon RX 460 набирают ощутимо меньше баллов, но и процессоры там использовались намного менее производительные. Так что есть вероятность, что RX 560 представляет собой переименованную RX 460. Разве что, возможно, с полностью разблокированным GPU Polaris 11.

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