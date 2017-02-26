Юбилей Татьяны Михалковой: семья Михалковых и другие в репортаже с праздничного вечера в Москве

Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова отметила юбилей в кругу своей большой семьи и друзей. HELLO! эксклюзивно представляет репортаж с праздничного вечера, героями которого помимо самой Татьяны Евгеньевны стали Никита Михалков, Степан, Артем, Анна и Надежда Михалковы, Зураб Церетели, Слава Зайцев, Нелли Кобзон, Александр Митрошенков, Марина Юдашкина, Людмила Максакова и многие другие.

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Никита и Татьяна МихалковыПраздничный вечер в Галерее искусств Зураба Церетели Татьяне Михалковой подарила ее ком­пания "Русский Силуэт" во главе с Александром Митрошенковым. Для фонда поддержки молодых дизайнеров, созданного Татьяной Евгеньевной 20 лет назад, Галерея Церетели уже дом родной. Сколько модных показов - в рамках ММКФ и не только - прошло в этих стенах! Неудивительно, что одним из первых на встречу пришел хозяин галереи - Зураб Церетели. Президент Российской академии художеств с удовольствием и не без оттенка гордости фотографировался с Татьяной Ми­халковой на фоне собственного творения - бронзо­вого Никиты Михалкова в косо­воротке.

Зураб Церетели, Никита и Татьяна МихалковыТатьяна Евгеньевна является членом-корреспондентом Российской академии художеств, и ее заслуги в развитии отечественного дизайна никто из гостей не смог бы оспорить. Среди приглашенных, помимо старинных друзей, любимых соседей по даче в поселке Николина Гора, было много представителей модной индустрии, ведущих дизайнеров, поддерживающих фонд: Ирина Крутикова, Виктория Андреянова, Игорь Гуляев, Юлия Янина, Лиза Романюк, Олег Овсиев, Анастасия Задорина, а также лауреат конкурса "Русский Силуэт" 2002 года Вика Газинская.

Слава Зайцев и Александр Митрошенков на юбилее Татьяны Михалковой

Открыл вечер близкий друг семьи, крестный отец детей Эдуард Артемьев с композицией "Раба любви" под слайд-шоу из видеоархивов Михалковых и фильмов о дизайнерах нашей страны и зарубежья. Разумеется, одним из самых дорогих гостей именинницы был легендарный Слава Зайцев. В 1970-е годы мэтр открыл Татьяне Михалковой мир моды: больше пяти лет она была ведущей манекенщицей Общесоюзного Дома моделей. И в это время встретила Никиту Сергеевича. Михалкова благодарила Вячеслава за безграничный талант и за то, что он во многом определил ее творческий путь. "Во мне, цыпленке табака весом 47 килограммов, он увидел боттичеллиевский образ!" - шутила Татьяна Евгеньевна. Подарком дизайнера имениннице стал показ вечерней коллекции Slava Zaitsev.

Показ Slava Zaitsev на юбилее Татьяны Михалковой Показ Slava Zaitsev на юбилее Татьяны Михалковой Показ Slava Zaitsev на юбилее Татьяны Михалковой

В этот вечер в адрес Татьяны Михалковой было сказано немало теплых слов ее детьми.

Анна Михалкова с мужем Альбертом Баковым и сыновьями Сергеем и Андреем Меня покоряет в маме ее умение любить. Это огонь, который никогда не затухает,

- сказала Анна Михалкова.

Мама - это наше солнце. Оно может быть закрыто облаками, тучами. Но оно всегда встает. Для нас это самое важное,

- произнесла Надежда Михалкова. А Артем Михалков отметил:

Мама - настоящий Водолей. Она непредсказуема, но если кого-то полюбит, то это навсегда.

Артем Михалков с подругой Дарьей Баженовой и дочкой Наташей Елизавета и Степан Михалковы

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Надежда и Никита Михалковы"Быть женой гения - это тяжелый труд!" - практически в один голос повторяли на празднике тостующие. Однако лучше всех об этом сказал сам Никита Сергеевич, первым взявший слово.