Юбилей Татьяны Михалковой: семья Михалковых и другие в репортаже с праздничного вечера в Москве
Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова отметила юбилей в кругу своей большой семьи и друзей. HELLO! эксклюзивно представляет репортаж с праздничного вечера, героями которого помимо самой Татьяны Евгеньевны стали Никита Михалков, Степан, Артем, Анна и Надежда Михалковы, Зураб Церетели, Слава Зайцев, Нелли Кобзон, Александр Митрошенков, Марина Юдашкина, Людмила Максакова и многие другие.
Никита и Татьяна МихалковыПраздничный вечер в Галерее искусств Зураба Церетели Татьяне Михалковой подарила ее компания "Русский Силуэт" во главе с Александром Митрошенковым. Для фонда поддержки молодых дизайнеров, созданного Татьяной Евгеньевной 20 лет назад, Галерея Церетели уже дом родной. Сколько модных показов - в рамках ММКФ и не только - прошло в этих стенах! Неудивительно, что одним из первых на встречу пришел хозяин галереи - Зураб Церетели. Президент Российской академии художеств с удовольствием и не без оттенка гордости фотографировался с Татьяной Михалковой на фоне собственного творения - бронзового Никиты Михалкова в косоворотке.
Зураб Церетели, Никита и Татьяна МихалковыТатьяна Евгеньевна является членом-корреспондентом Российской академии художеств, и ее заслуги в развитии отечественного дизайна никто из гостей не смог бы оспорить. Среди приглашенных, помимо старинных друзей, любимых соседей по даче в поселке Николина Гора, было много представителей модной индустрии, ведущих дизайнеров, поддерживающих фонд: Ирина Крутикова, Виктория Андреянова, Игорь Гуляев, Юлия Янина, Лиза Романюк, Олег Овсиев, Анастасия Задорина, а также лауреат конкурса "Русский Силуэт" 2002 года Вика Газинская.
Слава Зайцев и Александр Митрошенков на юбилее Татьяны Михалковой
Открыл вечер близкий друг семьи, крестный отец детей Эдуард Артемьев с композицией "Раба любви" под слайд-шоу из видеоархивов Михалковых и фильмов о дизайнерах нашей страны и зарубежья. Разумеется, одним из самых дорогих гостей именинницы был легендарный Слава Зайцев. В 1970-е годы мэтр открыл Татьяне Михалковой мир моды: больше пяти лет она была ведущей манекенщицей Общесоюзного Дома моделей. И в это время встретила Никиту Сергеевича. Михалкова благодарила Вячеслава за безграничный талант и за то, что он во многом определил ее творческий путь. "Во мне, цыпленке табака весом 47 килограммов, он увидел боттичеллиевский образ!" - шутила Татьяна Евгеньевна. Подарком дизайнера имениннице стал показ вечерней коллекции Slava Zaitsev.
В этот вечер в адрес Татьяны Михалковой было сказано немало теплых слов ее детьми.
Анна Михалкова с мужем Альбертом Баковым и сыновьями Сергеем и АндреемМеня покоряет в маме ее умение любить. Это огонь, который никогда не затухает,
- сказала Анна Михалкова.
Мама - это наше солнце. Оно может быть закрыто облаками, тучами. Но оно всегда встает. Для нас это самое важное,
- произнесла Надежда Михалкова. А Артем Михалков отметил:
Мама - настоящий Водолей. Она непредсказуема, но если кого-то полюбит, то это навсегда.
Артем Михалков с подругой Дарьей Баженовой и дочкой НаташейЕлизавета и Степан Михалковы
Надежда и Никита Михалковы"Быть женой гения - это тяжелый труд!" - практически в один голос повторяли на празднике тостующие. Однако лучше всех об этом сказал сам Никита Сергеевич, первым взявший слово.
Настоящая семья - это где все время ругаются, - начал режиссер шутя. - Ругаться - это хорошо. Главное, чтобы все заканчивалось миром. Бывают семьи, где все держатся за руки, смотрят друг на друга, но я таким не верю. Чтобы чувствовать себя семьей, не обязательно друг другу улыбаться, посылать открытки. Намного важнее просто осознавать, что где-то, пусть не всегда рядом, ходят, думают, развиваются те, кто тебе бесконечно дорог, кто является частью тебя. Я счастлив, что у нас большая, сложная, но любящая семья.