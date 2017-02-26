«Золотая малина 2017» нашла своего обладателя – назван самый худший фильм года

26.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

«Золотая малина 2017» нашла своего обладателя – назван самый худший фильм года

«Золотая малина 2017» нашла своего обладателя – назван самый худший фильм года

Традиционно в Лос-Анджелесе накануне церемонии премии «Оскар» вручают награду самым худшим достижениям в кинематографе – премию «Золотая малина». Худший фильм, худшая актриса и худший режиссер года уже названы.

Жюри 37-й по счету церемонии «Золотая малина» отдала первое место этого года картине «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии». Этот документальный фильм снял режиссер Динеш Д'Cоуз. Главную роль сыграла Бекки Тернер, которая за на протяжении всей картины не произнесла ни одной реплики.

Фильм о Клинтон взял сразу 4 награды в области сомнительных достижений в 2017 году: худшие фильм, главная роль, актриса и режиссура.

Мало кому знакомая актриса Тернер сумела обойти таких звезд как Дж. Робертс (фильм «Несносные леди»), Наоми Уоттс («Дивергент, глава 3») и Меган Фокс («Черепашки-ниндзя-2»).

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