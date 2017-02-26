Бесполезный пафос: «танковый кулак» НАТО в Европе увяз на переправах

Три с половиной тысячи военнослужащих, более 400 единиц гусеничной техники, в том числе 87 танков Abrams, – сила, конечно, внушительная. Но по большому счету частично бесполезная и уж никак не угрожающая российской Калининградской области, на которую, собственно, и нацелен этот бронированный «кулачок».

Польша, которой была оказана высокая честь принять американские танки на своей территории, уже, похоже, отошла от эйфории торжественной встречи танков с надписью US Army на бортах и озаботилась другими проблемами.

Во-первых, выяснилось, что тяжелые танки Abrams не выдерживают польские мосты, не вмещают по габаритам железнодорожные тоннели. Соответственно, вести речь об их мобильности никак нельзя, и весьма внушительная американская группировка так и завязнет на западе Польши, в небольшом городке Жагань. Во-вторых, бремя финансовых расходов на содержание бронегруппы, которое самим Штатам обойдется в сумму превышающую 3,4 миллиарда долларов, ложится и на Варшаву, для которой такая «защита от российской агрессии» весьма существенна для бюджета.

Ну а в третьих, наличие в Калининградской области трех дивизий и сил Балтийского флота способно сдержать первый натиск неприятеля и дождаться подхода танковых армий, которые катком пройдут через территорию Латвии и Литвы. Так что тут непонятно, стоит ли «дразнить гусей» и навязывать подобный сценарий развития ситуации в Европе.

Помимо Польши, американской бригаде предстоит разместиться в Румынии, Болгарии и странах Балтии. Чтобы соблюсти трактовки основополагающего пакта Россия – НАТО от 1997 года, согласно которому альянс должен воздержаться от постоянного размещения в Восточной Европе существенных боевых сил, бригаду разобьют на небольшие подразделения, личный состав которых будет меняться на ротационной основе каждые девять месяцев.

Соответственно, даже при поддержке национальных армий данных стран серьезной военной угрозы этот «кулак» для России представлять не будет. Скорее это элемент «союзнической поддержки», гарантирующий лишь фактор безопасности. Правда, непонятно от кого – России уж точно нападать на ту же Польшу нет никакого смысла, да и необходимости. А вот присмотреть за натовскими «телодвижениями» в Европе конечно же стоит.

«Всякий военный анализ надо начинать с карты ТВД (театр военных действий), – считает военный историк, эксперт бронетанковых стратегий Александр Зимовский. – Итак, у нас ситуация: поляки и американцы форсированно отрабатывают план сухопутной войны с Россией в географических условиях Польши. В НАТО этого не скрывают, и нам тоже не надо стесняться. Стесняться в ходе ведения войны – это последнее дело.

Силы и средства прибывших в Польшу американских боевых частей первого эшелона подробно описаны военными специалистами, вплоть до каждого сантиметра габаритов, ширины мостов, глубины бродов и буквально до каждого килограмма танка М-1 Abrams в убойном весе. Понятно, американские полководцы обескуражены тем, что Abrams не вписываются в польскую военную инфраструктуру. Это смешно, но на войне такие проблемы решаемы, хотя и ведут к потере времени. Время – вот ключевой фактор войны. И здесь мы опять смотрим на карту.

Район дислокации американских танковых и вспомогательных частей обозначен и хорошо изучен. Это бывший кайзеровский еще полигон Нойхаммер в Силезии, в районе города Жагань на германо-польской границе. У поляков он называется Poligon Dobre nad Kwisą (Świętoszów), занимает 37000 гектаров, и в свое время немцы проводили на нем маневры с одновременным участием до 70000 солдат.

Но, кроме всего прочего, этот полигон известен всем российским танковым военачальникам, от командира полка и выше, как родной. Это, как говорят любители игровых видов спорта, "домашний стадион" советской 20-й Звенигородской танковой дивизии. В 1968 году, в ходе операции «Дунай», дивизия в числе прочих совершила бросок из своего района дислокации в Польше до города Чешские Будейовицы (ЧССР), преодолев 370 километров за 16 часов. И никакие мосты, тоннели, реки и прочие особенности рельефа ее не остановили. Какая она все-таки маленькая для русских танков, эта Восточная Европа, вы не находите?».

«Теперь из этого же района американские танки должны преодолеть почти вдвое большее расстояние в противоположном направлении, до польского Ольштына, – продолжает Александр Зимовский, – чтобы (гипотетически, чисто гипотетически) выйти на линию возможного соприкосновения с российскими танками частей, дислоцированных в Калининградской области. Но мы с вами уже установили, что даже по меркам 1968 года танковая дивизия, выступившая из района Калининграда, за 16 часов окажется под окнами дворца Бельведер в Варшаве.

Разумеется, это все не более чем сценарий некоей оперативной военной игры, в которую штабисты НАТО режутся в Брюсселе чуть ли не круглые сутки. Но у нее есть ряд усложняющих элементов, которые каждый раз указывают на фактор связности, то есть на возможность перебрасывать войска по внутренним линиям. И тут возникает еще кое-что.

Нет никакого секрета в том, что вся военная инфраструктура Польши была создана для обеспечения действий советской северной группы войск, проще говоря, чтобы дать дорогу движению массы танков с востока на запад. Поэтому фактически американцы размещаются в Польше с перевернутым фронтом. Но эти военные нюансы мало кого волнуют. «Пиджаки» в польском правительстве ликуют – еще бы, им удалось затащить к себе американские войска.

В то же время, как нам показали военные эксперты, возможность переброски (маневра) американских частей по территории Польши существенно ограничена. То есть потеря времени в боевых условиях для них гарантирована, со всеми последующими спецэффектами. Но все эти разумные доводы тонут в трескотне приветственных речей. Просто мне хотелось бы донести до польской публики, что те, кто сейчас произносит воинственные зажигательные спичи, оставляют участь гореть в танках другим».

Что в этой ситуации необходимо предпринять России? Прямая конфронтация, естественно, нежелательна, но и мириться с «наследием Обамы», который и инициировал на последнем издыхании наращивании сил в Европе, тоже нельзя.

«Необходимо апеллировать именно к договору между Россией и НАТО о неразмещении крупных вооруженных формирований в Восточной Европе, – считает директор Центра анализа стратегий технологий Руслан Пухов. – США должны соблюдать установившийся силовой баланс в регионе и отвести свою танковую бронегруппу на исходные позиции, изобразив эту акцию как военные учения на территории стран-союзниц.

В противном случае Россия будет вынуждена принимать адекватные превентивные меры, которые будут предусматривать не только наращивание сил и средств на своих границах. И тогда территорией для размещения российских войск могут стать и некоторые сопредельные страны, в том числе и на западных границах. В качестве плацдарма в экстренной ситуации могут стать и Белоруссия, и та же дружественная нам Сербия, откуда легко простреливается все европейское пространство. Но это уже крайний сценарий, который будет означать полномасштабную войну, в которой никто не заинтересован, и Европа в первую очередь».

Автор: Виктор Сокирко

Видео: Russian Spring / YouTube