Игорь Додон отказался от американских и румынских горе-советников

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал от послов США и Румынии Джеймса Петтита и Даниела Ионицэ не вмешиваться в дела главы республики.

Ранее американский и румынский дипломаты написали письмо, в котором выразили сожаление решением Додона запретить участие молдавских военнослужащих в военных учениях. Они обвинили Додона в "недружественном поведении" и предупредили, что из-за этого молдавская армия не сможет получить должную подготовку.

В этот на это Додон напомнил, что Молдова – это независимое и суверенное государство. "Я прошу не учить президента, как ему поступать, в особенности в том, что касается его конституционных полномочий", — заявил он. Кроме того, он подчеркнул, что аппарат президента "не приемлет комментарии и нравоучения извне по поводу своей деятельности и принимаемых решений".

Как сообщает "Интерфакс", учения проходят с 20 февраля по 1 марта в учебном центре Смырдан на границе с Молдавией. В них принимают участие силы из США, Болгарии, Македонии, Черногории, Румынии, Сербии, Словении и Украины.