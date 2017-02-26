Информационный железный занавес от киевской хунты

Президент Украины Пётр Порошенко утвердил новую доктрину информационной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента. Документ включает в себя ряд указаний различным министерствам, которые направлены на укрепление позиции Украины и её защиту в информационном пространстве.
Одна из основных задач, которые ставятся в документе — противодействие «разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны».
Впрочем, термин «гибридная война» неоднократно упоминается в тексте доктрины. Россия, если верить украинскому документу, «использует новейшие информационные технологии воздействия на сознание граждан» и ведёт «пропаганду агрессивной войны».
«Применение Российской Федерацией технологий гибридной войны против Украины превратило информационную сферу в ключевую арену противоборства. Именно против Украины Российская Федерация использует новейшие информационные технологии воздействия на сознание граждан, направленные на разжигание национальной и религиозной розни, пропаганду агрессивной войны, изменение конституционного строя насильственным путём или нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в документе.
Новой Украине — новая реальность
В обязанности украинского Мининформполитики, в соответствии с доктриной, теперь будет входить организация и обеспечение мониторинга СМИ и общедоступных ресурсов на Украине. Их публикации будут отслеживать на предмет распространения запрещённой в стране информации. При этом в документе не уточняется, что подразумевается под этим термином.
На этом фоне, следует из доктрины, работа местных СМИ должна быть отрегулирована, а сами они при необходимости «могут быть задействованы для военных нужд и проведения разъяснительной работы среди войск и населения».
Помимо этого для борьбы с пропагандой, которую якобы ведёт Россия на территории не только Украины, но и других стран, доктрина предусматривает ответную пропагандистскую деятельность путём взаимодействия с местными и иностранными СМИ для освещения ситуации в Донбассе. Ряд ведомств, начиная с Министерства культуры и заканчивая Госкомитетом телевидения и радиовещания, должны «разработать приоритеты и стимулы развития украинского кино, телевизионного контента, книгопечатания по части освещения героического сопротивления украинского народа российской агрессии».
«Элита придумывает разные доктрины»
Новая доктрина — не что иное, как очередная попытка исключить российских вещателей из информационного пространства Украины. В этом уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«На мой взгляд, всё, чем занимается украинская власть, — это попытки убрать российский контент из украинского информационного пространства. За счёт административного метода количество российского контента значительно сократилось, а с новым документом оно продолжит уменьшаться», — заявил RT Брутер.
Политолог Александр Асафов считает, что новую доктрину Пётр Порошенко намерен использовать в своих целях, в частности — чтобы укрепить политическое положение.
«Дело в том, что политический процесс, или, точнее, его имитация, на Украине неуклонно движется к досрочным выборам в Раду и следующим за ними досрочными выборам президента. И поскольку у Порошенко не так много каналов для манипулирования населением, он старается получить контроль над СМИ», — заявил RT Асафов.
Эксперт отметил, что на данный момент позиция Порошенко как политика — одна из самых слабых в стране.
«Он сейчас находится под атакой, постоянной критикой, и поэтому, контролируя интернет, он сможет влиять на предвыборные кампании других кандидатов и строить свою», — сказал политолог.
Той же точки зрения придерживается и политолог Брутер. «Элита пытается вытеснять ненужный ей контент и придумывает разные доктрины, чтобы сузить коридор для тех, кто с ней не согласен», — заявил политолог.
Приняли под шумок
Примечательно и время, выбранное Порошенко для принятия доктрины, в которой прописаны довольно жёсткие меры по регулированию СМИ и интернета. По словам экспертов, если бы страна не переживала сложный социально-экономический период, то общество могло встретить документ крайне негативно.
В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Брутер считает, что украинцев сейчас мало интересует такая область, как информационная безопасность.
«Думаю, что для рядового украинца в данной ситуации проблемы информационной безопасности занимают второе место от конца. Главным для них остаётся вопрос социально-экономический, а в нём никакого прогресса нет», — заявил он.
На передовой
Одним из пунктов доктрины, утверждённой Порошенко, является укрепление кибербезопасности Украины. В документе уточняются обязанности Службы безопасности, разведывательных органов и Государственной службы специальной связи и защиты информации, которые должны реализовываться в интернете и СМИ.
По мнению политолога Александра Асафова, таким образом Киев пытается попасть в тренд с «русскими хакерами», чтобы получить расположение Запада.
«Безусловно, часть мотивации лежит именно в этом поле. Чтобы сказать, что Украина находится не только на передовой реального фронта, защищающего всю Европу от российской угрозы, но и удерживает рубежи даже в киберпространстве», — отметил он.
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