Информационный железный занавес от киевской хунты

На Украине утверждена новая доктрина информационной безопасности. Соответствующий документ подписал президент Пётр Порошенко. Одна из основных целей — противодействие «влиянию России», а также кибератакам, которые «русские хакеры» организуют против Украины. Почему Киев принял доктрину именно сейчас и может ли она повлиять на рейтинг Порошенко — в материале RT.

Президент Украины Пётр Порошенко утвердил новую доктрину информационной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента. Документ включает в себя ряд указаний различным министерствам, которые направлены на укрепление позиции Украины и её защиту в информационном пространстве.

Одна из основных задач, которые ставятся в документе — противодействие «разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны».

Впрочем, термин «гибридная война» неоднократно упоминается в тексте доктрины. Россия, если верить украинскому документу, «использует новейшие информационные технологии воздействия на сознание граждан» и ведёт «пропаганду агрессивной войны».

«Применение Российской Федерацией технологий гибридной войны против Украины превратило информационную сферу в ключевую арену противоборства. Именно против Украины Российская Федерация использует новейшие информационные технологии воздействия на сознание граждан, направленные на разжигание национальной и религиозной розни, пропаганду агрессивной войны, изменение конституционного строя насильственным путём или нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в документе.

Новой Украине — новая реальность

В обязанности украинского Мининформполитики, в соответствии с доктриной, теперь будет входить организация и обеспечение мониторинга СМИ и общедоступных ресурсов на Украине. Их публикации будут отслеживать на предмет распространения запрещённой в стране информации. При этом в документе не уточняется, что подразумевается под этим термином.

На этом фоне, следует из доктрины, работа местных СМИ должна быть отрегулирована, а сами они при необходимости «могут быть задействованы для военных нужд и проведения разъяснительной работы среди войск и населения».

Помимо этого для борьбы с пропагандой, которую якобы ведёт Россия на территории не только Украины, но и других стран, доктрина предусматривает ответную пропагандистскую деятельность путём взаимодействия с местными и иностранными СМИ для освещения ситуации в Донбассе. Ряд ведомств, начиная с Министерства культуры и заканчивая Госкомитетом телевидения и радиовещания, должны «разработать приоритеты и стимулы развития украинского кино, телевизионного контента, книгопечатания по части освещения героического сопротивления украинского народа российской агрессии».

«Элита придумывает разные доктрины»

Новая доктрина — не что иное, как очередная попытка исключить российских вещателей из информационного пространства Украины. В этом уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«На мой взгляд, всё, чем занимается украинская власть, — это попытки убрать российский контент из украинского информационного пространства. За счёт административного метода количество российского контента значительно сократилось, а с новым документом оно продолжит уменьшаться», — заявил RT Брутер.

Политолог Александр Асафов считает, что новую доктрину Пётр Порошенко намерен использовать в своих целях, в частности — чтобы укрепить политическое положение.

«Дело в том, что политический процесс, или, точнее, его имитация, на Украине неуклонно движется к досрочным выборам в Раду и следующим за ними досрочными выборам президента. И поскольку у Порошенко не так много каналов для манипулирования населением, он старается получить контроль над СМИ», — заявил RT Асафов.

Эксперт отметил, что на данный момент позиция Порошенко как политика — одна из самых слабых в стране.

«Он сейчас находится под атакой, постоянной критикой, и поэтому, контролируя интернет, он сможет влиять на предвыборные кампании других кандидатов и строить свою», — сказал политолог.

Той же точки зрения придерживается и политолог Брутер. «Элита пытается вытеснять ненужный ей контент и придумывает разные доктрины, чтобы сузить коридор для тех, кто с ней не согласен», — заявил политолог.

Приняли под шумок

Примечательно и время, выбранное Порошенко для принятия доктрины, в которой прописаны довольно жёсткие меры по регулированию СМИ и интернета. По словам экспертов, если бы страна не переживала сложный социально-экономический период, то общество могло встретить документ крайне негативно.

«У Порошенко есть достаточно яркие события, которые он может использовать для отвлечения общества. Если месяц назад это были бои под Авдеевкой, то сейчас это захват очередного участка серой зоны в Донбассе и Донецкой фильтровальной станции (в ДНР на момент публикации текста сообщили о её освобождении. — RT). Ему на руку играет и то, что недавние «маленькие майданчики» прошли без особого для него ущерба как репутационного, так и политического, так как протестные группы не смогли договориться между собой. Более того, борьба с интернетом могла бы быть воспринята населением исключительно негативно, однако оно сейчас отвлечено другими вещами», — подчеркнул политолог Асафов.

В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Брутер считает, что украинцев сейчас мало интересует такая область, как информационная безопасность.

«Думаю, что для рядового украинца в данной ситуации проблемы информационной безопасности занимают второе место от конца. Главным для них остаётся вопрос социально-экономический, а в нём никакого прогресса нет», — заявил он.

На передовой

Одним из пунктов доктрины, утверждённой Порошенко, является укрепление кибербезопасности Украины. В документе уточняются обязанности Службы безопасности, разведывательных органов и Государственной службы специальной связи и защиты информации, которые должны реализовываться в интернете и СМИ.

По мнению политолога Александра Асафова, таким образом Киев пытается попасть в тренд с «русскими хакерами», чтобы получить расположение Запада.

«Безусловно, часть мотивации лежит именно в этом поле. Чтобы сказать, что Украина находится не только на передовой реального фронта, защищающего всю Европу от российской угрозы, но и удерживает рубежи даже в киберпространстве», — отметил он.