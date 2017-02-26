Какие новинки российских вооружений наиболее популярны за рубежом и почему

Доходы России от экспорта вооружений в минувшем году составили практически 15 миллиардов долларов, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В этом году Рособоронэкспорт и Министерство промышленности и торговли РФ планируют сохранить поставки на том же уровне. За счет чего удалось достичь таких хороших показателей и каким российским оружием интересуются зарубежные партнеры, читайте в материале «Звезды».

Покупатели и конкуренты

Исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Россия нарастила экспорт основных видов вооружения с 2012 по 2016 год на 4,7%. Сегодня рыночная доля России по продаже оружия в мире оставляет 23% и соответствует второму месту после США. На третьем месте Китай, чей объем продаж сопоставим с масштабами закупок.

При этом, как отмечают эксперты, Китай может стать опасным конкурентом, поскольку расширяет как географию продаж, так и номенклатуру вооружений: боевые самолеты и вертолеты, танки, системы залпового огня, надводные корабли и подводные лодки.

Американцы же используют все инструменты маркетинга, чтобы навязать свое вооружение тем или иным странам. Например, Европа вынуждена платить за те тяжелые вооружения, которые поставляют туда США. Выданный Израилю аванс в 4,5 миллиарда долларов вынуждает закупать его американское оружие, в то время как он способен производить свое. Такая политика в какой-то момент может сыграть с американцами злую шутку.

В этом плане интересны новости о том, что Турция, член НАТО, заинтересовалась российскими ракетными системами С-400. В конце прошлого года об этом заявлял министр национальной обороны Турции Фикри Ышык. Что это? Новый виток отношений с Россией или возможность для Турции показать свою независимость от США и блока НАТО? В любом случае это серьезный звоночек для США и хорошая перспектива для России.

Согласно данным SIPRI, в период с 2012 по 2016 год Россия экспортировала вооружения в 50 государств. В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня Россия продает продукцию военного назначения в 60 стран. Однако в целом основными покупателями вооружений в мире сегодня являются страны Ближнего и Среднего Востока.

Это показала и прошедшая в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби, выставка вооружений. Два года назад сумма контрактов на этой выставке превысила 66 миллиардов долларов. По оценкам организаторов и экспертов, нынешняя выставка не уступит по этому показателю, в том числе и из-за крупных контрактов с Россией.

Крупные контракты

Одной из знаковых сделок, совершенных на выставке в Абу-Даби, стал крупный танковый контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока. По версии экспертов, наиболее вероятным покупателем российских машин стал Кувейт, где танк Т-90МС проходил испытания. О том, за что восточные страны любят российские танки, сайт телеканала «Звезда» делал отдельный материал. В ближайшее время Россия планирует подписать еще один контракт на поставку танков Т-90МС.

Еще одной успешной сделкой стал контракт на 700 миллионов долларов на поставку партии противотанковых ракет иностранному заказчику. Согласно данным издания ShowDaily, которое освещало выставку, что контракт предполагает поставку пяти тысяч противотанковых ракет и средств обучения.

Перспективы российского оружия

Однако прошедшая в ОАЭ выставка одними контрактами не ограничилась. Все пять дней с российской делегацией шли переговоры о будущих поставках техники и совместных разработках. В частности, Россия ведет переговоры с несколькими зарубежными покупателями по поводу продажи российского истребителя Су-35. Самолетом интересуются сами ОАЭ, Бразилия и Индонезия, с которой контракт на поставку истребителей планируется подписать в самое ближайшее время.

Много разговоров было и вокруг легкого истребителя пятого поколения, разрабатывать который вместе собираются предприятия России и ОАЭ. О том, что это будет за самолет, говорить пока рано, поскольку работа находится на начальном этапе, однако президент ОАК уверен в успешности проекта. По его словам, в кооперации с зарубежными коллегами будут работать компания «Сухой» и корпорация «МиГ».

Что касается наземной техники, то здесь у коллег также большие планы. О намерениях модернизировать парк боевых машин пехоты БМП-3 заявили военные чиновники ОАЭ. Ранее в эту страну было поставлено 700 машин, из которых сегодня модернизировано 135.

По соотношению цена – качество у зарубежных конкурентов выигрывает еще одна российская машина – «Тигр». На него все чаще обращают внимание иностранные заказчики, возможно, за счет высокого уровня бронирования и модернизационного потенциала. Ведь для него разработан дистанционно управляемый боевой модуль, а другая версия поставляется с противотанковым комплексом «Корнет». Кроме того, на «Тигр» не действуют системы РЭБ.

Подводя итоги, следует отметить, что все российское оружие имеет исключительные показатели надежности. Оно прошло проверку в горячих точках, а операция в Сирии сделала российскую технику еще более популярной в мире.

Автор: Михаил Рычагов

Фото: Алексей Иванов/ ТРК «Звезда»/ Минобороны России