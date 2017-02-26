Николай Второй, правда о кровавом самодержце

Вот уже более двух десятилетия антисоветчики всех мастей, включая тех, которые почему-то себя именуют «демократами», прилагают гигантские усилия, чтобы возвеличить едва ли не самую жалкую фигуру среди российских самодержцев – Николая Второго.

На что только не идут ради этого. После долгой кампании умиления монархом, царя, которому при его жизни народ дал прозвище Кровавый, возвели в святые. В царской России происходила широкая интервенция иностранного капитала.

Его доля в экономике России в целом достигла почти 40% (а в некоторых важных отраслях она была куда выше – скажем, в горной, горнозаводской и металлообрабатывающей промышленности – 52%, в электрических и электротехнических компаниях – 90%, в паровозостроении – 100%); соответственно, львиная доля прибыли уходила за рубеж.

В результате, как говорил, выступая в Государственной думе генерал Нечволодов, за 6,5 лет Россия принесла иностранцам «дань, равную колоссальной контрибуции, уплаченной Францией своей победительнице Германии» (речь о Франко-Прусской войне 1870-1871 годов – В.В.). «Огромные средства, извлечённые из населения с безумной расточительностью, привели народ к обнищанию», - утверждал в 1906 году в «Записке о Государственном совете» профессор В.И. Вернадский.

А писательница Зинаида Гиппиус несколько позже заметила в «Петербургских дневниках»: «Нигде нет таких богачей, таких миллиардеров, как сейчас в России. Только их десятки – при миллионах нищих».

Энциклопедия «Гранат» в статье «Питание» констатировала, что, несмотря на экономический рост, «по новейшим данным (1911-1914 гг.) питание рабочих ещё более ухудшилось… Главный предмет питания составляют капуста, картошка, крупа и ржаной хлеб… Скудным питанием русского населения объясняется отчасти его усиленная заболеваемость и значительная смертность».

Много ли радости было этим рабочим, что витрины Елисеевского магазина ломились от окороков, устриц, омаров, лучшей в мире паюсной икры и других деликатесов.Суровой проверкой состояния экономики России стала Первая мировая война, и результаты этой проверки красноречивы.

Среди пяти основных воюющих европейских держав Россия занимала по производству пулемётов 5 место(уступала Германии в 10 раз), артиллерийских орудий – 5(уступала Германии в 3,5 раз), самолётов – 5(уступала Германии в 13 раз), артиллерийских снарядов – 5(уступала Германии в 4,5 раза), автомобилей – 4(уступала Германии в 3 раза), винтовок – 4(уступала Германии в 2,5 раза).

Танков Россия не производила. И только по производству патронов Россия лидировала, превосходя Германию в 1.6 раза. Что же касается предмета особой гордости поклонников царской России – экспорта зерна, то ведь хорошо известно, что он шёл под девизом «недоедим, но продадим».

И это так и было. Богатые наживались, торгуя зерном, а сами хлебопашцы… Лев Толстой, посетив охваченные голодом деревни губерний центральной России, свидетельствовал в статье «Голод»: «Потребляемый почти всеми хлеб с лебедой – с 1/3 и у некоторых с 1/2 лебеды, - хлеб чёрный, чернильной черноты, тяжёлый и горький хлеб этот едят все – и дети, и беременные, и кормящие женщины, и больные».

Земский врач А.И. Шингарёв изложил результаты обследования сёл Воронежской губернии в книге с красноречивым названием «Вымирающая деревня». В ней, в частности, отмечалось: «Целые семьи без молока в течение круглого года! Да разве это не хроническое недоедание, не ужасающая нищета, питающаяся ржаным хлебом, изредка кашей и больше ничем».

Собственно, и сам Николай Второй оставил убедительное свидетельство истинной картины «сытости и процветания» народа России – указ «О приготовлении хлеба из барды и соломенной муки как могущего заменить употребление обычного хлеба». Вряд ли при этом подразумевались царская семья и двор.