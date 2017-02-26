Озверевшие прибалты раздели нового посла Объединенных Арабских Эмиратов





Как вы думаете, что хотели сказать работники аэропорта "Рига", заставив нового посла ОАЭ Ханан Халфан Обайда Али аль-Мадани снять свои многослойные одежды. Понятно, что терроризмом от мадам и не пахло. Взрывчатку она не провозила. Да и подход, называемый "у нас такие порядки!" конкретно в этом случае не прокатывает, потому, что раздеваться женщине-дипломату пришлось с нарушением хотя бы минимальных норм вежливости.



Министерство иностранных дел Латвии получило ноту за проявление неуважения к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету в отношении нового посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ханан Халфан Обайда Али аль-Мадани в Рижском аэропорту. Эту информацию радио Baltkom подтвердили в МИД Латвии.



После прибытия посла в Латвию работники аэропорта "Рига" потребовали, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб. Посол указала, что может сделать это только в присутствии женщин и "без лишних глаз". Сотрудники аэропорта не только не предоставили такой возможности, но и позволили себе оскорбительные комментарии, отмечается в ноте.



Прибалтика - уникальное место, где живут уникальные люди среди уникальной природы. Сказочные люди, сказал бы я. Только 9 февраля они открыли посольство Объединенных Арабских Эмиратов. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич отметил, что открытие посольства будет способствовать политическому и экономическому сотрудничеству между государствами, а также привлечению инвестиций. ИНВЕСТИЦИЙ, Карл!



Что они делают первым делом?



Оскорбляют посла!



Оскорбляют всерьез, да последнюю уборщицу-мусульманку, одетую по законам шариата, раздень насильно - это будет для нее позором, а тут целая мадам посол. Они больные?..



Знаете, зачем они это сделали? Это их прибалтийский снобизм. Демонстрация своего "белого" превосходства. Мамаша Клинтон, блин, в платке идет в мечеть, выполняя миссию госсекретаря США, и не выделывается. Ей тоже были нужны деньги, и она надела платок. У нее хоть какая-то логика не совсем погашена болезнью мозгов. А эти белые господа, арийцы, европейцы, да почти что боги, просят денег, и тут же опускают всю дипломатию ниже туалетной дыры.