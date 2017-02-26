Папа Римский Франциск намекнул на грядущее раскулачивание России

26.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Комментарии к записи Папа Римский Франциск намекнул на грядущее раскулачивание России отключены

Папа Римский Франциск намекнул на грядущее раскулачивание России

Глава Католической церкви Папа Франциск высказал глубокую озабоченность нехваткой в ряде стран мира пресной воды. Папа даже предположил, что из-за неё может начаться Третья мировая война, и намекнул, что надо бы делиться. В чью сторону намёк можно легко догадаться, если вспомнить: 25% мировых запасов пресной воды находится на территории России, в том числе почти 20% в озере Байкал. В Африке побольше - 30%, но там проживает более 16% населения Земли, а в России всего 2%. Значит призыв хозяина Ватикана могут конкретизировать совсем другие люди, используя его пока что в пропагандистской войне.

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 64 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
68, за 0,216