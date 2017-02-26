Папа Римский Франциск намекнул на грядущее раскулачивание России

Глава Католической церкви Папа Франциск высказал глубокую озабоченность нехваткой в ряде стран мира пресной воды. Папа даже предположил, что из-за неё может начаться Третья мировая война, и намекнул, что надо бы делиться. В чью сторону намёк можно легко догадаться, если вспомнить: 25% мировых запасов пресной воды находится на территории России, в том числе почти 20% в озере Байкал. В Африке побольше - 30%, но там проживает более 16% населения Земли, а в России всего 2%. Значит призыв хозяина Ватикана могут конкретизировать совсем другие люди, используя его пока что в пропагандистской войне.